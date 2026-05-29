Tham gia đoàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TPHCM).

Phật giáo Việt Nam góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, cư sĩ, đồng bào Phật tử Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp, an lành, đoàn kết và nhiều niềm vui trong ánh sáng giáo lý Phật pháp.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Phật giáo luôn đồng hành cùng đất nước, gắn bó với nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, nêu cao tinh thần “hộ quốc an dân”, “đạo pháp đồng hành cùng dân tộc”. Trong các nhiệm kỳ Quốc hội và HĐND, luôn có đại diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa, chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào các tôn giáo thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời có nhiều đóng góp tích cực đối với công tác an sinh, xây dựng nhà đại đoàn kết, các hoạt động từ thiện, giáo dục, y tế,...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang thực hiện nghi lễ tắm Phật

Chủ tịch Quốc hội mong muốn trong thời gian tới, với uy tín của mình, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn sẽ lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc.

Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam khi Giáo hội kỷ niệm 45 năm thành lập, tổ chức Đại hội Phật giáo các cấp và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X. Chủ tịch Quốc hội chúc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Phật giáo các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

45 năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng – Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm và dành những tình cảm tốt đẹp cho Phật giáo Việt Nam.

Ông nhấn mạnh đây là nguồn động viên lớn để Giáo hội tiếp tục đồng hành, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Nhân dịp này, thông qua Chủ tịch Quốc hội, Trưởng lão Hòa thượng gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng bày tỏ tin tưởng sau Đại hội 14 của Đảng, cùng với định hướng mở rộng không gian phát triển TPHCM trên cơ sở liên kết với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, thành phố sẽ có thêm động lực tăng trưởng. Với lực lượng tăng ni, Phật tử đông đảo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của TPHCM và cả nước.

Trưởng lão Hòa thượng cho biết, sau 45 năm hình thành và phát triển, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn gắn bó với tiến trình đổi mới của đất nước. Với số lượng đông đảo tăng ni, Phật tử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của TPHCM và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam với các đại biểu

Sau đó, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cũng đến thiền viện Quảng Đức (phường Xuân Hòa) thăm, chúc mừng Phật đản trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa, quà mừng đại lễ Phật đản

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp Đại lễ Phật đản; bày tỏ mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục ủng hộ, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong các hoạt động Phật sự và cùng chung tay xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ngày một phồn vinh.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang chúc mừng Ban trị sự mùa Phật đản