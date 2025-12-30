Trước đây, để hoàn thành một thủ tục hành chính, người dân thường phải mất cả buổi, thậm chí nhiều ngày đi lại và chờ đợi. Giờ đây, với dịch vụ công trực tuyến, mọi việc trở nên đơn giản hơn nhiều: chỉ cần ngồi tại nhà, truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc địa phương là có thể thực hiện hầu hết thủ tục. Hồ sơ được gửi online, thanh toán qua ngân hàng điện tử, kết quả được chuyển tận tay qua bưu chính công ích. Không chỉ tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, dịch vụ công trực tuyến còn góp phần ngăn ngừa tiêu cực, bởi toàn bộ quy trình đều công khai, minh bạch trên hệ thống.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số quốc gia)