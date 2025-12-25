Cải cách thủ tục hành chính là bước then chốt để xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Công nghệ mới không chỉ là công cụ, mà là động lực thay đổi căn bản cách thức phục vụ người dân. Từ AI, chatbot cho đến điện toán đám mây, tất cả đều đang được ứng dụng nhằm đơn giản hóa thủ tục, minh bạch hóa quy trình và nâng cao trải nghiệm.

Những kết quả ban đầu cho thấy sự khác biệt rõ rệt: thời gian xử lý hồ sơ giảm một nửa, tỷ lệ lỗi nhập liệu giảm 70%, mức độ hài lòng của người dân tăng đáng kể. Điều này chứng minh rằng cải cách hành chính không thể tách rời công nghệ.

Tương lai của dịch vụ công trực tuyến chính là sự kết hợp hài hòa giữa trí tuệ nhân tạo và trí tuệ con người, để xây dựng một nền hành chính thông minh, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số Quốc gia)