Tối 23/11, nhiều người dân TPHCM hối hả mang theo các túi đồ gồm lương thực, quần áo, mì gói, đồ hộp, gạo, nước uống, chăn mền và áo mưa tới các điểm ga metro số 1 để gửi cho bà con vùng lũ lụt.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Lê Hoài Đức, trưởng khu ga thuộc Xí nghiệp Vận hành Công ty Đường sắt đô thị số 1, cho biết: “Theo kế hoạch ban đầu, hàng cứu trợ sẽ được tiếp nhận tại 4 ga rồi chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Tuy nhiên, lượng hàng gửi về quá lớn dẫn đến quá tải, công ty đã huy động thêm nhân lực. Hiện, toàn bộ 14 nhà ga của tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên tiếp nhận hàng và vận chuyển về trụ sở Ủy ban Mặt trận”.

Tại ga metro An Phú, người dân chủ động mang lương thực, nước uống và các đồ dùng cá nhân đến ủng hộ. Những thùng hàng nối tiếp nhau cùng sự chung tay của hàng trăm tình nguyện viên đã phản ánh rõ tinh thần đoàn kết, sẻ chia mạnh mẽ của người dân TPHCM.

Một số khác lựa chọn gửi đồ cứu trợ thông qua các tài xế công nghệ. Anh Nam, một tài xế công nghệ thường hoạt động tại ga metro, cho biết: “Từ sáng sớm, nhiều người đã xếp hàng mang đồ cứu trợ gửi đến đồng bào miền Trung. Nhiều người phải đi ô tô vì mang quá nhiều hàng, thấy vậy tôi hỗ trợ bốc dỡ xuống khu vực tiếp nhận. Chỉ cần góp một chút sức, thấy hàng đến tay người cần giúp là tôi rất vui”.

Chị Dương Minh Ngọc góp 20 thùng mì giúp bà con vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn. Chị chia sẻ, những ngày qua, ở nhà đọc tin tức về đồng bào miền Trung mà thương, nhìn bà con đói, lạnh, mình cũng muốn góp một phần nhỏ bé để họ sớm vượt qua khó khăn.

Không chỉ người lớn, các bạn trẻ cũng tham gia. Nguyễn Bảo Hoàng, 13 tuổi, chia sẻ: “Khi xem tin tức, em rất buồn khi thấy các bạn miền Trung chịu ảnh hưởng bão lũ. Khi biết có điểm tiếp nhận tại metro, em xin phép ba mẹ đi quyên góp chăn và quần áo để giúp đỡ những bạn đang gặp khó khăn”.

Đến 22h, nhiều người vẫn tất bật mang hàng cứu trợ, mong sớm đưa những món đồ đến tay người gặp khó khăn.

Hàng cứu trợ được phân loại thành từng nhóm thực phẩm, quần áo, đồ dùng trẻ em, chăn… mỗi thùng hàng đều được đóng gói cẩn thận. Những việc làm nhỏ nhưng ấm áp này đã góp phần nối dài những vòng tay nhân ái, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” trong những ngày miền Trung oằn mình chống lũ.

Hàng chục tình nguyện viên đã có mặt tại kho tập kết, di chuyển từng thùng mì một cách khẩn trương. Các nhóm nhanh chóng kiểm đếm, sắp xếp và dán nhãn từng thùng hàng, chuẩn bị để những chuyến xe cứu trợ kịp giờ xuất phát.

Tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, ba xe cứu trợ đã xuất phát đến các điểm lũ, đồng thời điểm tiếp nhận mở cửa đến 23h để người dân gửi hàng. Nhiều tình nguyện viên sau khi gửi xong đồ tiếp tục ở lại hỗ trợ, nhằm đảm bảo hàng cứu trợ được vận chuyển kịp thời.

Hiện ưu tiên tiếp nhận nhu yếu phẩm và chăn, mền ấm. Lưu ý không gửi thực phẩm tươi, dễ hư hỏng và kiểm tra kỹ hạn sử dụng trước khi gửi.