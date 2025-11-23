Chiều 22/11, anh Trần Công Thành (51 tuổi, trú thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) vẫn chưa thể tin mình đã cứu được hơn 40 người chỉ bằng một chiếc ghe cắt cỏ trong cơn lũ lịch sử.

Trước đó, vào các ngày 19 và 20/11, nước lũ trong thôn Phú Hữu dâng lên bất ngờ, người dân phải leo lên mái nhà, đập ngói cầu cứu. Lúc này, anh Thành không kịp chuyển đồ của gia đình lên cao, một mình chèo ghe lần lượt đưa mọi người đến ngôi nhà hai tầng gần đó để tránh lũ.

Anh Thành bên chiếc ghe cắt cỏ của gia đình. Ảnh: Hải Dương

Anh Thành kể, khoảng 21h ngày 19/11, nước lũ dâng lên nhanh và bất ngờ. Mặc dù gia đình vẫn còn nhiều lúa và tài sản chưa kịp di chuyển, khi nghe tiếng kêu cứu, anh đã nhanh chóng dùng ghe cắt cỏ của gia đình đến từng nhà, giải cứu người dân đến nơi tránh lũ an toàn.

Do tình thế quá nguy cấp, anh không kịp suy nghĩ nhiều mà chỉ tập trung đưa người từ các mái nhà lên ghe và di chuyển họ đến nơi an toàn, rồi kịp thời cứu những người khác.

“Trong 2 ngày, tôi đã đưa được hơn 40 người trong thôn đến nơi tránh lũ. Quá trình cứu người, tôi rất sợ hãi và hồi hộp vì nước chảy mạnh nhưng xung quanh toàn trẻ em và người già nên tôi phải cố gắng. May mắn, mọi việc suôn sẻ và tôi cũng cẩn thận, nên mọi người đều an toàn", anh Thành chia sẻ.

Ngôi nhà 2 tầng của gia đình bà Bùi Thị Yên, nơi tránh lũ của hơn 40 người trong thôn Phú Hữu. Ảnh: Hải Dương

Chị Trần Thị Hoa, hàng xóm của anh Thành, cho biết gia đình chị có 7 người. Khi lũ lên quá nhanh, mọi người phải leo lên gác, dỡ ngói kêu cứu. May mắn, anh Thành kịp thời đến ứng cứu, đưa cả gia đình sang nhà bà Bùi Thị Yên đối diện để tránh lũ an toàn.

“Sau khi được anh Thành đưa sang nhà bà Yên, khoảng hơn 40 người chen chúc nhau trên tầng 2. Họ được vợ chồng bà Yên nấu cơm cho ăn. Gia đình tôi sống sót nhờ anh Thành và bà Yên, tôi rất cảm động và biết ơn”, chị Hoa chia sẻ.

Chị Trần Thị Hoa vui mừng cảm ơn bà Bùi Thị Yên. Ảnh: Hải Dương

Bà Bùi Thị Yên (SN 1956) cho biết khi thấy lũ lên quá nhanh, chồng bà là ông Nguyễn Văn Nghị (SN 1952) đã mở cửa sổ tầng 2 để chờ ghe của anh Thành, rồi đưa từng người vào nhà an toàn.

“Trước khi lũ xảy ra, con gái gọi điện về bảo vợ chồng tôi di chuyển đồ đạc như than, gạo và tài sản khác lên tầng 2. May mắn làm theo lời con, chúng tôi có đồ để nấu cho mọi người ăn chờ lũ rút”, bà Yên nói.

Trong trận lũ vừa qua, xã Hòa Thịnh là địa phương chịu thiệt hại nặng với hơn 20 người chết, nhiều tài sản và cơ sở hạ tầng hư hỏng. Riêng thôn Phú Hữu là một trong những nơi ngập nặng nhất trong 17 thôn của xã, bước đầu ghi nhận 7 người tử vong, nhiều nhà cửa và tài sản bị lũ cuốn trôi.