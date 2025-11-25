Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 12/2025/TT-BCA quy định sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX); cấp, sử dụng GPLX quốc tế. Đáng chú ý trong dự thảo này, Bộ Công an đề xuất bỏ quy định về bài thi mô phỏng trong sát hạch GPLX.

Sử dụng ca-bin điện tử trong quá trình đào tạo lái xe tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà Ảnh: Báo Bắc Ninh

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 8 dự thảo Thông tư quy định về xét công nhận kết quả sát hạch đối với thí sinh tham dự sát hạch lái xe hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE đã lược bỏ nội dung "sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông". Đây vốn là phần nội dung gây tranh cãi, bức xúc nhiều nhất và được coi là "khó nhất" khi học viên phải học lái xe trong cabin mô phỏng hệ thống lái xe ảo theo quy định hiện hành.

Dự thảo rút gọn chỉ còn yêu cầu 3 nội dung gồm sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình và sát hạch thực hành lái xe trên đường. Thí sinh đạt 3 nội dung này thì được công nhận đạt kết quả kỳ sát hạch.

Về trình tự thi và điều kiện bắt buộc được thi tiếp vẫn theo nguyên tắc: lý thuyết - thực hành trong hình (sa hình) - lái xe trên đường.

Thí sinh không đạt nội dung trước sẽ không được dự phần thi tiếp theo.

Cụ thể, thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì không được sát hạch thực hành kỹ nănh lái xe trong hình; không đạt nội dung sát hạch thực hành lái xe trong hình thì không được thực hiện nội dung sát hạch lái xe trên đường.

Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình được bảo lưu kết quả nội dung sát hạch trong thời gian 01 năm kể từ ngày đạt kết quả sát hạch.

Khi dự sát hạch lại, thí sinh phải có giấy khám sức khỏe còn hiệu lực và phải có tên trong biên bản xác nhận vắng, trượt của Hội đồng sát hạch trước hoặc có một trong ba điều kiện: có tên trong hệ thống thông tin sát hạch lái xe, cung cấp hồ sơ hợp lệ, có dữ liệu hồ sơ điện tử.

Đề xuất này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của người dân và chuyên gia.

Chị Hồ Nhụy (Đông Anh, Hà Nội) cho biết: "Tôi may mắn vừa vượt qua bài thi mô phỏng trong kỳ thi lấy bằng lái ô tô vừa qua nhưng phải công nhận rằng đây là bài thi khiến nhiều người trượt nhất khi sát hạch lái xe. Vì vậy, tôi rất ủng việc Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng."

Việc bỏ bài thi mô phỏng, thí sinh chỉ cần hoàn thành 3 phần thi để được công nhận đạt kết quả. Ảnh: Hoàng Hiệp

Còn anh Khúc Cao Thế - một thầy giáo dạy lái xe lâu năm ở Long Biên, Hà Nội cho rằng việc bỏ phần thi mô phỏng là hoàn toàn hợp lý vì nhiều tình huống bất cập khi thi sát hạch.

Thầy giáo này phân tích: "Quy trình chấm điểm thi mô phỏng có thang điểm từ 1-5, thí sinh phải ấn nút Space đúng chính xác thời điểm tình huống diễn ra mới được điểm, ấn sớm quá hoặc muộn quá đều bị chấm 0 điểm. Nhiều tình huống mô phỏng không sát với thực tế. Nếu áp dụng đúng như trên máy mô phỏng thì sẽ gây tai nạn trên đường thực tế."

Trong khi đó, chuyên gia ô tô, xe máy Nguyễn Minh Đồng nhận định, quy trình sát hạch GPLX tại các nước phát triển không áp dụng thi mô phỏng và chấm điểm trên máy. Thay vào đó họ đều chấm điểm trên giấy để tránh gian lận khi thi sát hạch, ngoài ra việc sát hạch lái xe trên đường không chỉ ban ngày mà cả ban đêm để giúp cho học viên có thêm nhiều kinh nghiệm xử lý các tình huống.

