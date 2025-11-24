Ghế an toàn cho trẻ em ngày nay đã trở thành một trang bị thiết yếu trên ô tô. Dù xuất hiện khá sớm tại Mỹ và châu Âu từ những năm 1930 nhưng phải đến cuối những năm 1970 cho đến giữa thập niên 1980, các quy định về ghế trẻ em trên ô tô mới được đưa vào trong luật.

Tại Mỹ, luật về ghế trẻ em do từng bang quy định nhưng nhìn chung đều dựa trên hướng dẫn của Cơ quan quản lý An toàn giao thông đường cao tốc Hoa Kỳ (NHTSA). Theo đó, trẻ dưới 2 tuổi bắt buộc phải dùng ghế quay mặt sau, vị trí được chứng minh an toàn nhất khi xảy ra va chạm.

Trẻ em từ 4-12 tuổi cần sử dụng ghế nâng sau khi đã lớn vượt quá kích cỡ của ghế trẻ em chuyên dụng. Ảnh: Capital One

Trẻ từ 2-4 tuổi chuyển sang ghế quay mặt trước có dây đai 5 điểm và trẻ em từ 4-12 tuổi cần sử dụng ghế nâng sau khi đã lớn vượt quá kích cỡ của ghế trẻ em chuyên dụng (ghế có dây đai riêng).

Vì vậy, khi mua một chiếc ô tô mới, việc đầu tiên các bậc phụ huynh phải nghĩ đến là chuẩn bị ghế ngồi phù hợp cho trẻ nhỏ. Trẻ em luôn là nhóm dễ tổn thương nhất khi tham gia giao thông và việc bảo vệ đúng chuẩn là yếu tố sống còn.

Thế nhưng, phần lớn các hãng xe đều “để trống” phần việc này, buộc người dùng phải tự tìm mua ghế trẻ em từ các thương hiệu chuyên dụng. Thị trường ghế trẻ em rất đa dạng nhưng đi kèm với đó là sự phiền toái từ việc chọn lựa, lắp đặt và kiểm tra độ tương thích.

Tuy nhiên, hãng xe Thụy Điển Volvo nhìn thấy nhu cầu thực tế của các bậc cha mẹ và quyết định giải quyết ở ngay khâu sản phẩm bằng cách tích hợp ghế nâng trực tiếp vào xe.

Volvo kiên trì cung cấp tùy chọn ghế trẻ em trên ô tô

Danh tiếng của Volvo về an toàn không phải là câu chuyện quảng cáo. Điều thú vị nằm ở chỗ hãng xe Thụy Điển không chỉ tập trung vào an toàn người lớn mà dành nỗ lực đáng kể để phát triển hệ thống bảo vệ cho trẻ nhỏ và họ làm điều này từ hơn nửa thế kỷ trước.

Ghế trẻ em đầu tiên được thiết kế để cải thiện sự an toàn, lấy cảm hứng từ ghế của các phi hành gia. Ảnh: Volvo

Năm 1964, Volvo giới thiệu nguyên mẫu ghế trẻ em quay về phía sau, thiết kế mang tính đột phá dựa trên ý tưởng ghế phi hành gia. Ba năm sau, ghế hành khách phía trước có thể đảo chiều để lắp tựa lưng dành cho trẻ nhỏ cũng xuất hiện. Đến năm 1972, Volvo thương mại hóa ghế trẻ em quay về sau đầu tiên, tiếp đến là đệm nâng vào năm 1976.

Đến năm 1990, Volvo trở thành hãng xe đầu tiên trên thế giới giới thiệu đệm nâng cho trẻ em từ 4 tuổi trở lên, được tích hợp ghế sau của dòng xe 850 và 900. Sau đó, Volvo bổ sung hệ thống móc ghế ISOFIX, cho phép lắp hai loại ghế trẻ em khác nhau, một cho trẻ sơ sinh, một cho trẻ mới biết đi.

Đệm tăng cường tích hợp vào hàng ghế sau trên dòng xe Volvo 850 và 900 được ra mắt vào năm 1990. Ảnh: Volvo Cars

Hơn 30 năm sau, họ vẫn giữ vững triết lý này. Hiện nay, Volvo cung cấp tùy chọn ghế nâng tích hợp trên 3 mẫu xe hạng sang chủ lực đời 2024-2025 gồm XC90 (SUV cỡ D), XC60 (SUV cỡ C) và V90 Cross Country (Wagon), bao gồm cả các phiên bản Mild Hybrid (MHEV) và Plug-in Hybrid (PHEV).

Volvo XC90 là mẫu xe SUV cỡ D hạng sang được nhiều gia đình tại châu Âu ưa chuộng. Hiện tại, XC90 được trang bị ghế nâng đơn nằm ngay giữa hàng ghế thứ hai. Theo đó, phần đệm ngồi ở giữa có thể nâng lên, tạo thành một ghế đôn vững chắc.

Theo Volvo, thiết kế ghế nâng tích hợp này được dành cho trẻ có cân nặng từ 15-36kg và chiều cao tối thiểu 91cm. Ghế này trang bị tiêu chuẩn trên các bản ghế dài và tùy chọn trên bản ghế thương gia.

Đệm nâng tích hợp sẵn trong ghế ngồi của xe Volvo XC90 (phải), V90 Cross Country (trên) và XC60 (dưới). Ảnh: Ngô Minh, Volvo

Khác với Volvo XC90, hai mẫu xe Volvo XC60 và Volvo V90 Cross Country lại cung cấp cặp ghế nâng ở hai vị trí ngoài cùng của hàng ghế sau dưới dạng tùy chọn. Ghế được thiết kế dành cho trẻ em cao ít nhất 91cm, có thể điều chỉnh 2 nấc độ cao, linh hoạt theo sự phát triển của trẻ. Chế độ cao dành cho trẻ nặng từ 15-25kg, chế độ thấp dành cho trẻ nặng từ 23-36kg.

Tại thị trường quốc tế, tùy chọn này có giá khoảng 500 USD (khoảng 13 triệu đồng), một mức giá hợp lý so với việc mua hai chiếc ghế nâng cao cấp rời bên ngoài.

Russell Datz, người phát ngôn của Volvo, chia sẻ với Cars.com: "Chúng tôi tiếp tục cung cấp bộ ghế nâng tích hợp vì đây là tính năng cực kỳ phổ biến và tiện lợi với khách hàng. Việc này không dễ dàng, nó đòi hỏi liên quan đến rất nhiều thử nghiệm kỹ thuật an toàn và va chạm khắt khe của xe mà không phải nhà sản xuất ô tô nào cũng sẵn sàng đầu tư."

Vì sao các hãng khác không làm điều tương tự?

Nếu tiện lợi như vậy, tại sao các nhà sản xuất ô tô khác không làm? Lý do là hầu hết các hãng xe đều không muốn “ôm” thêm rủi ro. Ghế nâng tích hợp phải trải qua quy trình thử nghiệm va chạm riêng biệt, phức tạp và tốn kém hơn nhiều so với ghế người lớn. Điều này đòi hỏi thời gian, chi phí R&D và kiểm định rất lớn.

Một số nhà sản xuất như Mercedes-Benz, BMW từng cung cấp trang bị đệm ghế trẻ em tích hợp trên một số phiên bản của mẫu C-Class đời 2008-2014 và 3-Series đời 1990-2000, nhưng cuối cùng cũng đã loại bỏ. Phần lớn nhà sản xuất cho rằng đây là khoản đầu tư không sinh lợi đủ lớn để duy trì lâu dài.

Mẫu xe đây nhất từng cung cấp tính năng này là Dodge Journey 2015. Nguyên nhân đến sự ra đời của loại ghế "Stow 'n Go" (ghế gập phẳng hoàn toàn xuống sàn xe) đã khiến cho thiết kế ghế nâng trẻ em tích hợp không còn phù hợp để ứng dụng lên xe. Cuối cùng Dodge đã phải loại bỏ tính năng này trên Journey từ năm 2019.

Chia sẻ với Cars.com, đại diện Stellantis xác nhận: "Khách hàng mua xe gia đình thường ưu tiên khả năng chở đồ và gập phẳng ghế linh hoạt hơn là một chiếc ghế trẻ em cố định."

Dodge Journey là mẫu xe gần đây nhất được trang bị ghế nâng cho trẻ em tích hợp nhưng giờ đã bị loại bỏ từ năm 2019. Ảnh: Go Auto

Việc Volvo vẫn duy trì ghế trẻ em tích hợp sẵn trên xe không chỉ là một tính năng bán hàng, nó là minh chứng cho triết lý "An toàn là trên hết" của hãng xe sang Bắc Âu. Hy vọng trong tương lai, khi các quy định an toàn tại Việt Nam và thế giới khắt khe hơn, chúng ta sẽ thấy sự trở lại của tính năng hữu ích này trên nhiều dòng xe phổ thông hơn.

