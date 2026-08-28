Từ 16h ngày 28/8, mặc dù ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 2/9 chưa kết thúc nhưng lưu lượng phương tiện đã gia tăng. Tại Vành đai 3 trên cao (đoạn gần hồ Linh Đàm, Hà Nội), giao thông ùn ứ, ô tô di chuyển chậm.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã quán triệt 100% các đơn vị chủ động nắm tình hình, phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm, từ xa.

Lực lượng CSGT tập trung tại các tuyến huyết mạch, cửa ngõ ra vào thành phố, nút giao trọng điểm, khu vực bến xe, nhà ga để kịp thời hướng dẫn, phân luồng, không để xảy ra ùn tắc kéo dài; đồng thời chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Tại khu vực bến xe Giáp Bát (đoạn từ nút giao đường Giải Phóng - Kim Đồng hướng về Bến xe Nước Ngầm), lưu lượng phương tiện gia tăng đáng kể.

Đáng chú ý, dịp nghỉ lễ năm nay không có người dân đón khách ở trước cửa bến. Trong ảnh là hàng đoàn hành khách di chuyển vào bến để lên xe về quê.

Đến 17h cùng ngày, tại nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi, lượng phương tiện ùn dài hướng từ trung tâm ra cửa ngõ Thành phố và ngược lại.

Càng về chiều muộn, lưu lượng phương tiện dồn từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn- Quốc lộ 45 lên vành đai 3 tăng cao đột biến, xe cộ xếp hàng dài.

Đến 17h30, đường Đỗ Mười (hướng về Ngọc Hồi và Vành đai 3 trên cao) có mật độ phương tiện rất cao.

Tương tự, tại nút giao Quốc lộ 1A mới - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cũng xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.