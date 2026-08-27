Từ 7h sáng 27/8, các tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) bắt đầu triển khai xử phạt tài xế ô tô có hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Ghi nhận tại khu vực Trạm thu phí Cao Bồ (tỉnh Ninh Bình), tổ CSGT phối hợp Trung tâm điều hành cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (Cục Đường bộ Việt Nam) thu thập hình ảnh các ôtô không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước.

Đến 10h19 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện ôtô khách biển kiểm soát 37H-152.XX vi phạm tại Km219.

Ít phút sau, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhiều ôtô vi phạm lỗi tương tự tại Km326 và Km219.

Khi dừng phương tiện, CSGT cho tài xế xem hình ảnh từ hệ thống camera giám sát, đối chiếu với biển báo khoảng cách, vạch kẻ đường... để xác định hành vi vi phạm và làm căn cứ xử phạt.

Đại diện tổ CSGT cho biết hầu hết tài xế đều trình bày do ôtô phía trước phanh nên phải phanh theo, dẫn đến không đảm bảo khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, CSGT đồng thời trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và hệ thống camera để phân tích diễn biến.

“Nhiều tài xế đưa ra lý do để giải thích cho hành vi vi phạm, nhưng sau khi được chứng minh bằng dữ liệu điện tử thì đều tâm phục, khẩu phục”, đại diện tổ CSGT nói.

Theo tổ CSGT, với những trường hợp chưa dừng được phương tiện trực tiếp trên cao tốc, hình ảnh vi phạm sẽ được cập nhật lên VNeTraffic, ứng dụng giao thông thông minh của CSGT, Bộ Công an.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT), cho biết việc xử lý vi phạm dựa hoàn toàn trên chứng cứ điện tử, bảo đảm khách quan, chính xác. Việc xử phạt được áp dụng trong điều kiện phương tiện lưu thông bình thường; lực lượng chức năng không xử lý những trường hợp bất khả kháng như xe phía trước phanh, gặp sự cố hoặc bị phương tiện khác chen ngang.