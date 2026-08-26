Sáng 26/8, thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa của Cục CSGT (Bộ Công an), Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) kiểm tra phương tiện trên đường Khuất Duy Tiến (Hà Nội).

Kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 17F-000.XX, chạy tuyến cố định Thái Bình (cũ) - Bến xe Yên Nghĩa, CSGT phát hiện tài xế chở xe máy trong khoang hành khách.

Tài xế N.B.C. (SN 1987, trú tại Hưng Yên) cho biết, xe máy là của bản thân, mang theo để tiện phục vụ công việc đi lại.

"Tôi cũng biết việc chở xe máy trong khoang hành khách tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy, nổ nhưng nghĩ chỉ đi một quãng ngắn nên chủ quan", tài xế N.B.C. nói.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt lỗi: "Để hàng hóa trong khoang chở khách" với tài xế C. Với lỗi này, tài xế C. sẽ bị phạt 700 nghìn đồng.

Hay như trường hợp tài xế H.K.T. (SN 1976, trú tại Ninh Bình) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 18H-022.XX, vi phạm lỗi “Không có hợp đồng vận tải hành khách”.

Tại thời điểm kiểm tra, dù điều khiển ô tô chở hành khách theo hợp đồng, tài xế H.K.T. không thể xuất trình giấy tờ liên quan đến hợp đồng vận chuyển hành khách.

Bên cạnh việc kiểm tra giấy tờ liên quan đến tài xế, phương tiện và hành khách, lực lượng chức năng còn kiểm tra dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái của phương tiện.

Nhận biên bản xử phạt từ lực lượng chức năng, tài xế H.T.K. cho biết sẽ chú ý thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến vận chuyển hành khách và sẽ không tái phạm.

Bên cạnh kiểm tra ô tô vận tải hành khách, tổ CSGT cũng kiểm tra ô tô tải chở hàng hóa.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như: Vi phạm tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; vượt xe sai quy định; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; dừng, đỗ, đón, trả khách, hàng hóa không đúng quy định; xe không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng chở khách...

Đặc biệt, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, khi phát hiện vi phạm liên quan đến trách nhiệm của đơn vị vận tải, lực lượng CSGT sẽ kiến nghị, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý doanh nghiệp, chủ phương tiện theo đúng quy định của pháp luật.