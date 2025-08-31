Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều nay, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez cùng Phu nhân đã đến đặt hoa tại tượng chiến sĩ quốc tế Cuba và tham quan Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam.

Tượng chiến sĩ quốc tế Cuba, do nhà điêu khắc Lê Đình Bảo sáng tác, mới được Bộ Quốc phòng tổ chức lễ gắn biển tên hôm 29/8.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel đặt hoa tưởng niệm tại tượng chiến sĩ quốc tế Cuba

Việc xây dựng Tượng chiến sĩ quốc tế Cuba nhằm ghi nhận sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình, thủy chung và hiệu quả của các nước và bạn bè quốc tế, trong đó có Cuba - người đồng chí, người bạn đã không tiếc công sức, của cải và cả xương máu vì nền độc lập và hòa bình của Việt Nam.

Người dân Việt Nam hân hoan chào đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel và Phu nhân

Sau đó, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân tham quan Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân được nghe giới thiệu, thuyết minh về khu trưng bày: Chống thực dân Pháp giành độc lập dân tộc (1858-1945); Kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954). ​​​​​​

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel bày tỏ vinh dự khi đến thăm Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam và xúc động khi đặt hoa tưởng niệm tại Tượng chiến sĩ quốc tế Cuba.

Nhà lãnh đạo Cuba chia sẻ, những chiến thắng của Việt Nam trong các cuộc kháng chiến đã trở thành tấm gương cho Cuba. Hai dân tộc Cuba và Việt Nam đều đấu tranh vì hòa bình, phồn vinh và hạnh phúc cho nhân dân.

Ông nhắc đến lãnh tụ Fidel Castro khi thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị vào năm 1973; tình cảm của Đại tướng Raúl Castro với Việt Nam và Bác Hồ.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez ghi sổ lưu niệm trước chiếc xe tăng T-54B mang số hiệu 843

Ông Miguel Díaz-Canel bày tỏ cảm ơn chân thành sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong bối cảnh đất nước Cuba đang gặp khó khăn.

Ông cho biết từ sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 9/2024 có ý nghĩa lịch sử với quan hệ Việt Nam - Cuba, hai nước đã cùng nhau xây dựng một số dự án để tăng cường hợp tác.

Ghi sổ lưu niệm tại bảo tàng, ông viết: "Tại Bảo tàng lịch sử quân sự này, một minh chứng cho chủ nghĩa anh hùng và tinh thần bất khuất của nhân dân Việt Nam anh em, thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba, chúng tôi xin tri ân các thế hệ đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng, độc lập và bảo vệ Tổ quốc.

Những hành động lịch sử của Việt Nam là nguồn cảm hứng cho Cuba bởi vì chúng ta cùng chung một khát vọng về chủ quyền và công lý xã hội.

Tri ân và tưởng nhớ những chiến sĩ Cuba đã ngã xuống, chúng ta gợi lại sự hy sinh và tình đoàn kết anh em được khắc ghi trong câu nói mang tính biểu tượng của Tổng tư lệnh Fidel Castro Ruz: 'Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình'. Kỷ niệm 80 năm Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam muôn năm!".

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel trao đổi với Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Tại Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, nhiều người dân Việt Nam đã bắt tay, chào mừng Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel và Phu nhân. Cả lúc ông đến bảo tàng và khi rời đi, người dân đều hồ hởi bắt tay đoàn đại biểu Cuba, đặc biệt còn đồng thanh hô vang khẩu hiệu “Viva Cuba, Viva Việt Nam” (Cuba muôn năm, Việt Nam muôn năm).