Công viên Thủ Lệ là một trong những điểm vui chơi ngoài trời thu hút đông đảo người dân tới tham quan. Ngay từ sáng sớm, nhiều gia đình đã tới xếp hàng mua vé.

Bên trong, khách tham quan nối đuôi nhau thành dòng. Từ khu vực nuôi nhốt động vật, trò chơi giải trí, quầy ăn uống, giải khát, cho đến điểm dừng nghỉ đều chật kín người.

Khu vực chuồng voi, hổ, hà mã... gần như lúc nào cũng chật kín khách tham quan.

Chị Hoàng Yến (Hà Nội) cho biết, tranh thủ dịp nghỉ lễ, chị muốn đưa các con tới vườn thú để con được khám phá thế giới tự nhiên bằng trải nghiệm thực tế.

“Thay vì chỉ biết đến các loài vật qua sách vở, phim ảnh, các con được tận mắt quan sát những loài động vật quý hiếm, qua đó có thêm trải nghiệm, kích thích khả năng quan sát, học hỏi và thêm yêu thiên nhiên”, chị Yến chia sẻ.

Nhiều em nhỏ thích thú khi lần đầu được tiếp xúc ở khoảng cách gần với các loài động vật.

Vườn thú Hà Nội có diện tích khoảng 29ha, nơi đây nuôi dưỡng, chăm sóc gần 600 cá thể, trong đó có nhiều loài động vật quý hiếm.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam những ngày này cũng được nhiều người dân lựa chọn để tới tham quan.

Mặc dù thời tiết Hà Nội khá nắng và oi bức, khu trưng bày ngoài trời vẫn thu hút đông đảo người dân. Ai ai cũng háo hức khi được tận mắt chứng kiến những chiếc máy bay, xe tăng cùng nhiều trang thiết bị quân sự từng gắn với những dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc.

Một số khu vực tại khu trưng bày trong nhà cũng thường xuyên đông kín người dân tới tham quan.

Gian trưng bày chiếc xe tăng mang số hiệu 843 luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo du khách. Nhiều người tranh thủ chụp ảnh lưu niệm bên hiện vật lịch sử đặc biệt này.

Nhân dịp Quốc khánh, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sẽ mở cửa miễn phí phục vụ người dân tham quan trong hai ngày 1/9 và 2/9. Đây cũng là dịp để công chúng tìm hiểu thêm về lịch sử dân tộc thông qua hệ thống hiện vật, hình ảnh và tư liệu đang được trưng bày tại bảo tàng.