Sáng 2/9, hàng ngàn người dân và du khách xếp hàng tại Công viên APEC (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR) "xuyên không thời gian" trở về Quảng trường Ba Đình trong thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945.

Ngay từ sớm, khu vực trải nghiệm của chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” đã thu hút đông người dân và du khách. Từng dòng người kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt. Nhiều người tranh thủ trò chuyện, chụp ảnh, trong khi các em nhỏ háo hức cầm cờ Tổ quốc, chờ đến lượt được đeo kính VR.

Khi đeo kính, người trải nghiệm được đưa vào không gian tái hiện Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Từ vị trí giữa biển người, họ có thể quan sát lễ đài, đoàn người tập trung phía dưới và lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Không ít người tỏ ra bất ngờ và thích thú khi những hình ảnh, âm thanh được tái hiện sống động, tạo cảm giác như đang trực tiếp có mặt tại Quảng trường Ba Đình trong thời khắc lịch sử cách đây 81 năm.

Hình ảnh người dân thích thú trải nghiệm:

Thông qua công nghệ VR, người tham dự có cảm giác “xuyên không” về thời khắc lịch sử 81 năm trước, hòa cùng dòng người hướng lên lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, lắng nghe Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập.

Người dân và du khách xếp hàng chờ trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, trở về thời khắc lịch sử.

Chương trình thu hút đông đảo các bạn trẻ.

Khi đeo kính, người trải nghiệm được đưa vào không gian tái hiện Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Từ vị trí giữa biển người, họ có thể quan sát lễ đài, đoàn người tập trung phía dưới và lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Hình ảnh, âm thanh được tái hiện sống động, giúp người trải nghiệm cảm nhận rõ hơn không khí của thời khắc lịch sử.

"Khi trải nghiệm em cảm giác như đang trực tiếp có mặt tại Quảng trường Ba Đình và lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập", Ngọc Hân chia sẻ.

Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra từ ngày 2 đến 4/9 tại Công viên APEC, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh.

Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng tổ chức; Báo Điện tử VTC News và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng thực hiện. Chương trình có sự phối hợp của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, UBND phường Hải Châu và Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CDIT) thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

"Trở về thời khắc thiêng liêng” lần đầu ra mắt công chúng tại Hà Nội vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm 2025, thu hút khoảng 35.000 lượt trải nghiệm. Sau đó, chương trình tiếp tục được triển khai tại Quảng Ninh, Nghệ An, TPHCM.