Ngày 24/10, đông đảo người dân xã Tam Nông và các xã lân cận đã có mặt từ sớm tại doanh trại đơn vị để chào tạm biệt Lữ đoàn 249.

Tiếng vỗ tay, tiếng hát và những lời chào vang lên dọc tuyến đường cán bộ, chiến sĩ rút quân tạo nên khung cảnh ấm áp, chứa đầy tình cảm xúc động mà chính quyền, nhân dân đôi bờ sông Hồng gửi đến toàn thể Lữ đoàn 249.

Đông đảo người dân có mặt để tiễn những người lính công binh rút quân, rời xã Tam Nông. Ảnh: XĐ

Trong 1 năm qua, người dân Tam Nông đã quen với hình ảnh những người lính công binh cần mẫn, không quản ngại khó khăn, vất vả bên cầu phao Phong Châu.

"Hôm nay, khi các anh rời đi, ai ai cũng đều bịn rịn, lưu luyến như tiễn người thân trong nhà", một người dân chia sẻ.

Nhân dân địa phương bịn rịn tiễn cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: XĐ

Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh, chia sẻ, việc vận hành cầu phao trong thời gian qua không chỉ là nhiệm vụ cấp trên giao phó mà còn là biểu tượng sinh động của tình quân – dân gắn bó.

"Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cầu phao Phong Châu, Lữ đoàn 249 luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và đồng hành của chính quyền, nhân dân địa phương", Đại tá Nguyễn Đăng Chiến chia sẻ.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, đã có hơn 5 triệu lượt người và phương tiện lưu thông an toàn qua cầu phao Phong Châu trong 1 năm qua. Ảnh: Trọng Tùng

Trước ngày đơn vị rút quân, UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức buổi lễ gặp mặt, biểu dương Lữ đoàn 249 vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm giao thông bằng cầu phao khi cầu Phong Châu bị sập do ảnh hưởng của bão số 3 năm 2024. Ngoài ra, Lữ đoàn 249 cũng đã xây dựng bến, bờ kè và đường lên xuống bến, góp phần quan trọng vào phát triển hạ tầng giao thông, phục vụ đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông tặng bằng khen cho tập thể Lữ đoàn và 5 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: XĐ

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã gửi lời tri ân sâu sắc tới Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh, Lữ đoàn 249 và toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã giúp người dân qua lại mỗi ngày tại khu vực cầu phao Phong Châu.

Ông Trần Duy Đông khẳng định, công trình cầu phao Phong Châu là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường, trí tuệ và tình cảm cao đẹp của người lính công binh đối với nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Cách đây hơn 1 năm, sáng 9/9/2024, cầu Phong Châu, cây cầu huyết mạch trên tuyến quốc lộ 32C bất ngờ bị sập, cuốn trôi trụ T7 và 2 nhịp dàn chính khiến 8 người tử vong, mất tích.

Một ngày sau vụ sập cầu Phong Châu, Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh đã huy động 200 cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị để triển khai bắc cầu phao phục vụ việc đi lại tạm thời cho nhân dân đôi bờ sông Hồng.

Trong 1 năm vận hành cầu phao, Lữ đoàn 249 đã bảo đảm cho hơn 5 triệu lượt người và phương tiện qua cầu an toàn, trung bình khoảng 15.100 lượt người và phương tiện/ngày.