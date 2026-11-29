Trong khuôn khổ Miss Charm 2026, 46 người đẹp đến từ nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới có dịp tìm hiểu văn hóa Việt Nam qua các hoạt động trải nghiệm như đánh trống đồng, khám phá nghệ thuật gốm sứ và giao lưu với người dân địa phương.

Theo ban tổ chức Miss Charm 2026, hoạt động khám phá văn hóa được xây dựng nhằm giúp các người đẹp tiếp cận bản sắc Việt Nam thông qua những trải nghiệm thực tế, thay vì chỉ tìm hiểu qua thông tin hay hình ảnh. Đây cũng là dịp để các đại diện quốc tế giao lưu, chia sẻ góc nhìn về sự đa dạng văn hóa giữa các quốc gia.

Các người đẹp quốc tế thích thú trải nghiệm đánh trống đồng.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là trải nghiệm đánh trống đồng. Những nhịp trống vang lên gợi nhắc về lịch sử và đời sống tinh thần của người Việt, giúp các thí sinh tiếp cận một biểu tượng văn hóa lâu đời bằng âm thanh và sự tương tác trực tiếp.

Bên cạnh đó, các người đẹp tham quan bảo tàng gốm sứ, tìm hiểu lịch sử nghề gốm, quan sát quy trình sản xuất và khám phá sự tỉ mỉ trong từng công đoạn chế tác.

Các thí sinh còn được tự tay vẽ họa tiết, tạo hình trên gốm. Qua đó, họ có thêm trải nghiệm về nghề thủ công truyền thống và công sức của những người nghệ nhân phía sau mỗi sản phẩm.

Các nàng hậu thích thú trải nghiệm làm gốm sứ thủ công truyền thống.

Miss Charm Nhật Bản đặc biệt quan tâm đến hoạt động này bởi cô có sở thích sưu tầm các dụng cụ nấu ăn. Việc tìm hiểu lịch sử gốm sứ Việt Nam, quan sát quá trình sản xuất và trực tiếp trải nghiệm trang trí sản phẩm khiến người đẹp thích thú.

Miss Charm Colombia cho rằng việc tìm hiểu một nền văn hóa khác không chỉ giúp khám phá những nét đặc trưng của đất nước đó mà còn mở ra cơ hội hiểu hơn về góc nhìn và giá trị sống của người dân địa phương.

“Hiểu thêm một nền văn hóa khác giúp chúng ta trân trọng không chỉ vẻ đẹp của nó mà còn cả những góc nhìn và giá trị sống của con người nơi đây”, cô chia sẻ.

Nguyễn Ngọc Trà My - Miss Charm Vietnam 2026 (trái) thường xuyên kết nối, trò chuyện các thí sinh nhờ lợi thế song ngữ.

Miss Charm Costa Rica ấn tượng với sự phong phú của văn hóa địa phương, những cuộc gặp gỡ và sự hiếu khách của người dân. Chuyến thăm Đà Lạt cũng để lại trong cô nhiều kỷ niệm khi có dịp tìm hiểu truyền thống và cảm nhận niềm tự hào của cộng đồng trong việc gìn giữ bản sắc.

Xuất thân từ gia đình đa văn hóa, Miss Charm Costa Rica quan niệm những khác biệt về ngôn ngữ, phong tục không phải rào cản mà là cơ hội để con người học hỏi và kết nối.

“Tôi sẽ trở về Costa Rica với một trái tim biết ơn, những tình bạn đẹp và một chút Việt Nam sẽ ở lại trong tôi mãi mãi”, cô bày tỏ.

Họ thích thú với những thành phẩm vừa hoàn thiện.

Miss Charm Thái Lan cũng dành tình cảm cho đất nước và con người Việt Nam. Bên cạnh cảnh quan, những nét văn hóa truyền thống, điều khiến cô ấn tượng hơn cả là sự tử tế, ấm áp của người dân.

Theo cô, những trải nghiệm tại Việt Nam giúp bản thân nhận ra lòng trắc ẩn và sự tử tế có thể trở thành tiếng nói chung, bất kể mỗi người đến từ quốc gia hay nền văn hóa nào.

Các hoa hậu diện trang phục truyền thống của Việt Nam.

“Từ những nhịp trống đồng đến trải nghiệm làm gốm, các hoạt động giúp thí sinh có thêm góc nhìn về di sản và đời sống văn hóa Việt Nam. Với những người đẹp quốc tế, đây cũng là dịp mang theo những câu chuyện, cảm nhận riêng về đất nước và con người Việt Nam sau hành trình tham gia cuộc thi”, đại diện ban tổ chức chia sẻ với VietNamNet.

Miss Charm 2026 dự kiến tổ chức đêm chung kết ngày 5/12 với sự tham gia của 46 thí sinh quốc tế.

Các hoa hậu trải nghiệm làm gốm sứ truyền thống

Ảnh, clip: BTC