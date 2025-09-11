Ghi nhận của phóng viên trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội như Trần Thái Tông, Cầu Giấy, hay Kim Mã..., không khó bắt gặp cảnh người điều khiển xe máy vừa chạy xe vừa dán mắt vào màn hình điện thoại. Có người vừa nghe gọi, có người tranh thủ nhắn tin, thậm chí có người còn "dán mắt" lướt mạng xã hội khi đang chen chúc giữa dòng phương tiện đông đúc. Những hành vi này khiến nhiều người đi đường bức xúc vì tiềm ẩn nguy cơ va chạm, gây tai nạn bất cứ lúc nào.

Hình ảnh người đàn ông đi xe máy chở khách, vừa nghe điện thoại trên đường Trần Thái Tông. Ảnh: Y Nhụy.

Anh Nguyễn Văn Lâm (40 tuổi, tài xế xe công nghệ ở Hà Nội) bức xúc: “Nhiều lúc đang chạy xe, trước mặt có người vừa đi vừa bấm điện thoại, đi loạng choạng, lạng trái lách phải rất nguy hiểm. Chỉ cần mất tập trung vài giây là có thể gây tai nạn...”

Chị Trần Thu Hằng (32 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ: “Tôi đi xe máy ở đường Nguyễn Trãi, nhiều lần thấy có người một tay cầm điện thoại, một tay lái xe, vừa lấn làn vừa bấm nhắn tin. Nhìn mà rợn người, chỉ sợ họ ngã ra là cả dòng xe phía sau cũng vạ lây.”

Không hiếm gặp những thanh niên đầu trần chạy xe máy, ngang nhiên sử dụng điện thoại. Hành vi tiềm ảnh nguy cơ gây tai nạn giao thông. Ảnh: Y Nhụy.

Còn bác Nguyễn Văn Quý (65 tuổi, ở phường Hoàng Mai) thở dài: “Ý thức tham gia giao thông bây giờ đáng lo lắm. Đã đi xe máy thì phải tập trung lái, thế mà nhiều bạn trẻ vẫn coi thường luật, coi thường tính mạng của chính mình và người khác. Thật sự rất bất bình.”

Không chỉ vậy, ở nhiều nơi khác, người dân cũng bày tỏ nỗi bức xúc tương tự. Ông Nguyễn Văn Hùng (phường Thanh Xuân, Hà Nội) than phiền: “Nhiều lần tôi đang chở cháu nhỏ thì giật mình vì một thanh niên vừa lái xe vừa cúi đầu nhắn tin, suýt tông thẳng vào xe tôi. Hành vi này chẳng khác nào coi thường tính mạng người khác.”

Dù đang chạy xe nhưng người đàn ông này cúi đầu, "dán mắt" vào chiếc điện thoại.

Cùng chung quan điểm, theo chị Trần Thu Hà (phường Đống Đa): “Đi đường giờ không chỉ lo người vượt đèn đỏ, lạng lách, mà còn sợ gặp những người vừa chạy xe vừa nghe điện thoại. Họ bất ngờ phanh gấp hoặc tạt đầu, khiến người khác không kịp phản ứng.”

Một số người dân còn phản ánh nhiều vụ va chạm xuất phát từ thói quen bất cẩn này. Anh Lê Quang Nam (ngụ phường Cầu Giấy) kể: “Có lần tôi chứng kiến một cô gái đang gọi video khi đi xe, không chú ý quan sát, tông thẳng vào đuôi ô tô dừng đèn đỏ. Hậu quả không chỉ hư hỏng xe mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng.”

Thực tế, việc vừa điều khiển xe máy vừa sử dụng điện thoại không chỉ gây bức xúc cho người tham gia giao thông mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Đây được coi là hành vi mất an toàn, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn, đã được quy định cụ thể trong các văn bản xử phạt hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Thanh niên một tay lái xe, một tay cầm điện thoại áp vào tai để nói chuyện.

Luật sư Nguyễn Đức Thắng (đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi sử dụng điện thoại khi đang lái xe máy sẽ bị xử phạt khá nặng theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, ban hành ngày 26/12/2024, quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm và phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Cụ thể, điểm đ, Khoản 4, Điều 7 Nghị định này chỉ rõ mức phạt đối với người điều khiển xe máy (mô tô, xe gắn máy) dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi xe đang di chuyển sẽ từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, nếu hành vi này gây tai nạn giao thông, theo Điểm b, Khoản 10, Điểm d, Khoản 13, Điều 7, mức phạt lên tới 10 đến 14 triệu đồng kèm trừ 10 điểm giấy phép lái xe.