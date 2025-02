Với sự phổ biến của Internet di động, cùng với đó là các dịch vụ OTT, những năm gần đây đã chứng kiến sự sụt giảm về nhu cầu của người dùng di động đối với dịch vụ thoại. Xu hướng này được thể hiện rõ trong dịp Tết Nguyên đán 2025.

Chia sẻ với VietNamNet, nhà mạng Viettel cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán 2025, đơn vị này ghi nhận lưu lượng thoại tăng 71% so với ngày thường, nhưng giảm 21% so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, lưu lượng data tăng 146% so với ngày thường và tăng 7% so với năm 2024.

“Nhóm 5 tỉnh có lượng thuê bao Viettel di chuyển về nhiều nhất là An Giang, Nghệ An, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa”, đại diện Viettel cho hay.

Thay vì gọi thoại, người dùng di động hiện có xu hướng thực hiện các cuộc gọi data qua các ứng dụng OTT. Ảnh: Hoàng Hà

Tại các bến xe, tuyến đường, Viettel ghi nhận lưu lượng thoại giảm 15,6% so với Tết năm 2024, trong khi lưu lượng data giữ ở mức tương đương. So với ngày thường, lưu lượng thoại tại các bến xe, tuyến đường tăng 20% và lưu lượng data tăng 6%.

Với địa điểm là các trung tâm thương mại, theo số liệu của Viettel, lưu lượng thoại ở những khu vực này giảm 35% và lưu lượng data giảm 18% so với năm 2024.

Đáng chú ý, theo Viettel, lưu lượng sử dụng dịch vụ viễn thông tại các trung tâm thương mại trong dịp Tết Nguyên đán năm nay chỉ tương đương so với ngày thường. Trong khi đó, năm 2024, lưu lượng dịch vụ thoại và data đều tăng 20% trong thời điểm lễ tết.

Hành vi giảm tiêu dùng dịch vụ viễn thông tại các trung tâm thương mại được nhận định có thể do nguyên nhân người dùng thắt chặt chi tiêu hoặc do xu thế mua sắm online.

Đối với một nhà mạng lớn khác là VNPT, số liệu đơn vị này ghi nhận từ người dùng có đôi chút khác biệt. “Lưu lượng thoại toàn mạng VNPT trong đêm giao thừa tăng 14,97% so với cùng kỳ Tết năm trước. Tổng dung lượng data trong ngày 29 Tết giảm 10,3% so với cùng kỳ năm trước”, đại diện VNPT nói.

Lưu lượng trung bình các trạm phát sóng VNPT phục vụ lễ hội bắn pháo hoa tại các vị trí đắc địa như Hồ Gươm, Hồ Tây (Hà Nội), đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM), Nguyễn Văn Trỗi (Đà Nẵng)… tăng khoảng 200-300% so với ngày thường.

Ở góc nhìn rộng hơn, theo thống kê của Bộ TT&TT, trên bình diện cả nước, tính từ đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, lưu lượng data băng rộng cố định tăng trung bình 18,3% so với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Lưu lượng data băng rộng di động giảm trung bình 2,5%, lưu lượng thoại (cả trong nước và quốc tế) giảm 17,2% so với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Nhận định về các số liệu, theo Bộ TT&TT, điều này cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt từ dịch vụ thoại sang data, do người dùng thay đổi phương thức liên lạc thoại truyền thống sang nhắn tin OTT, gọi video…