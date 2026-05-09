Người già, bệnh nhân, lao động nghèo xếp hàng mua cơm giá 1.000 đồng

Cơm 1.000 đồng

9h sáng, dù đi lại khó khăn, cụ Lê Thị Cơ (94 tuổi, phường Phú Thọ, TPHCM) vẫn cố gắng có mặt tại con hẻm 525 đường Tô Hiến Thành (phường Diên Hồng, TPHCM).

Đến nơi, cụ bà chuẩn bị sẵn 1.000 đồng rồi đứng xếp sau hàng dài những người cùng độ tuổi.

Cụ Cơ đến sớm, ngồi chờ đến giờ xếp hàng vào mua cơm

Đó là những người cao tuổi, có bệnh, mất sức lao động, khuyết tật. Họ đến xếp hàng, chờ mua những phần cơm đủ dinh dưỡng với mức giá chỉ 1.000 đồng.

Phía trước hàng người là những chiếc bàn lớn được xếp ngay ngắn chứa các phần cơm, món ăn, trái cây, sữa, bánh ngọt, rau xanh… Mỗi bàn đều có tình nguyện viên đứng phục vụ.

Đúng 9h30, người xếp hàng bắt đầu di chuyển về phía các bàn đựng thực phẩm. Tại đây, cụ ông, cụ bà tùy ý chọn món ăn đã được đóng gói sẵn.

Khoảng 9h20, người già từ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật, mất sức lao động xếp hàng mua cơm

Sau khi nhận cơm, món ăn, các cụ còn được tùy ý chọn thêm trái cây, sữa, bánh ngọt hoặc rau xanh… mang về. Khi nhận các loại thực phẩm này, cụ ông, cụ bà gửi lại cho tình nguyện viên 1.000 đồng.

Đây là hoạt động thiện nguyện mang tên "Cơm 1.000 đồng" do anh Vũ Quang Thức thành lập từ năm 2016 và hoạt động đến nay.

Anh Thức (áo trắng) thành lập, duy trì hoạt động Cơm 1.000 đồng từ năm 2016

Năm 2016, thông qua mạng xã hội, anh Thức kết nối với nhóm bạn thân từ thời trung học. Gặp lại nhau sau 30 năm, anh Thức và nhóm bạn muốn thực hiện một hoạt động thiện nguyện nho nhỏ.

Sau đó, cả nhóm quyết định hỗ trợ các suất ăn miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trưng Vương (phường Diên Hồng). Ban đầu, nhóm chỉ hỗ trợ vài chục phần cơm.

Say này, hoạt động thiện nguyện của nhóm được biết đến rộng rãi, có sự tham gia, chung tay của nhiều mạnh thường quân. Từ chỗ chỉ hỗ trợ bệnh nhân, nhóm của anh Thức chăm lo các phần cơm cho người già neo đơn, khuyết tật, mất sức lao động, lao động nghèo.

Anh Thức chia sẻ: “Đầu tiên, nhóm chỉ cung cấp khoảng 50 phần cơm vào ngày thứ Ba hàng tuần. Hiện nay, chúng tôi cung cấp từ 300 - 400 phần cơm, phục vụ bà con thêm ngày thứ Bảy.

Đúng 9h30, nhóm được ưu tiên bắt đầu di chuyển đến khu vực mua cơm

Chúng tôi bán các phần ăn giá 1.000 đồng với mong muốn người đến ăn có cảm nhận đang đi mua chứ không phải xin. Bán với giá 1.000 đồng, chúng tôi cũng cảm thấy mình không cho, không tặng các phần cơm.

Ngoài ra, thông qua việc mua cơm với giá 1.000 đồng, người mua cũng đang san sẻ, chung tay với các mạnh thường quân để có thêm các phần cơm 1.000 đồng cho những người khác”.

Cố gắng duy trì đến khi còn có thể

Theo anh Thức, kinh phí thực hiện các phần cơm đến từ sự đóng góp của mạnh thường quân. Những đóng góp này được nhóm thống kê, công khai trên mạng xã hội, bất cứ ai cũng có thể kiểm tra, theo dõi.

Có kinh phí, anh Thức kết nối các quán cơm để họ cung cấp những suất ăn. Mỗi suất ăn gồm cơm, canh, món kho, xào.

Thực đơn cũng thay đổi liên tục với các món ăn phổ biến trong bữa ăn người Việt như: Thịt kho trứng, canh khổ qua, cá rô kho tộ, gà chiên nước mắm…

Đạp xích lô kiếm thu nhập nuôi con tâm thần, vợ bệnh, ông Nguyễn Văn Phải (SN 1949) cho biết những suất cơm 1.000 đồng giúp ông tiết kiệm được một phần chi phí

Vì lượng người đến mua cơm 1.000 đồng quá đông, anh Thức và các tình nguyện viên chia làm 3 ca phục vụ vào sáng thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần.

Ca đầu tiên bắt đầu từ 9h30, ưu tiên cho người già từ 70 tuổi trở lên và người khuyết tật, mất sức lao động. Nhóm ưu tiên được cấp thẻ nhận cơm 1.000 đồng.

Trên thẻ nhận cơm có ghi tên mạnh thường quân đóng góp, tài trợ các suất ăn

Thẻ được chia làm 2 loại với 2 màu khác nhau. Thẻ màu vàng được nhận 1 phần cơm, thẻ màu hồng được nhận 2 phần cơm.

Ca thứ 2 bắt đầu từ 10h, dành cho người trên 60 tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Để mua cơm, những người này xếp thành 2 hàng, di chuyển trật tự đến các bàn chứa thực phẩm chọn món.

Ca thứ 2, nhóm của anh Thức phục vụ các phần cơm 1.000 đồng cho người trên 60 tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Sau khi phục vụ nhóm người này, tình nguyện viên di chuyển đến Bệnh viện Trưng Vương để bán cơm 1.000 đồng cho bệnh nhân, người nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài cơm, nếu mạnh thường quân hỗ trợ thêm gạo, mì, nước tương, bánh, sữa… anh Thức và tình nguyện viên sẽ tiếp nhận, chia đều, phát tặng người đến mua cơm.

Ca thứ 3, nhóm bệnh nhân, người nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương

Anh Thức bộc bạch: “Trong quá trình hoạt động, các mạnh thường quân thấy chúng tôi quy tụ được bà con khó khăn đến mua cơm, nhận thực phẩm một cách bài bản, quy củ, minh bạch nên tin tưởng hỗ trợ kinh phí liên tục.

Nhiều mạnh thường quân tôi chưa từng biết mặt, biết tên nhưng hàng tháng vẫn tự động đóng góp. Nhờ vậy, hoạt động "Cơm 1.000 đồng" tồn tại cho đến bây giờ. Tôi sẽ cố gắng duy trì hoạt động này cho đến khi nào còn có thể”.

Ngoài các phần cơm, nếu mạnh thường quân hỗ trợ gạo, trái cây, sữa... nhóm của anh Thức cũng chia đều, phát tặng người đến mua cơm

Thông tin về hoạt động "Cơm 1.000 đồng", một cán bộ của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Diên Hồng cho biết, đây là nhóm thiện nguyện tự phát, đã hoạt động được 10 năm. Nhóm phục vụ các phần cơm với giá 1.000 đồng cho người già có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, bệnh nhân… Mỗi tuần, nhóm gửi tặng hàng trăm phần cơm cho những người này vào buổi sáng các ngày thứ Ba và thứ Bảy.