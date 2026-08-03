Ông Đỗ L. gửi câu hỏi đến BHXH TP Hà Nội: Theo quy định hiện hành, những loại hợp đồng nào không phải tham gia BHXH bắt buộc?

Trả lời nội dung này, BHXH TP Hà Nội cho biết Luật BHXH năm 2024 không quy định loại hợp đồng phải hay không phải đóng BHXH, mà quy định cụ thể đối tượng thuộc diện tham gia và đối tượng không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Theo điểm a và điểm l khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2024, người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên đều thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Quy định này cũng áp dụng đối với trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và có sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.

Một số trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Ảnh minh họa

Ngoài ra, người lao động làm việc không trọn thời gian vẫn phải tham gia BHXH bắt buộc nếu có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất theo quy định.

Theo khoản 7 Điều 2 Luật BHXH năm 2024, một số trường hợp không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc gồm:

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hoặc trợ cấp hằng tháng theo quy định;

Lao động là người giúp việc gia đình;

Người thuộc các nhóm đối tượng quy định tại điểm m và điểm n khoản 1 Điều 2 Luật BHXH đã đủ tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động, trừ trường hợp còn thiếu tối đa 6 tháng đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

Bên cạnh đó, khoản 5 Điều 3 Nghị định số 158/2025 của Chính phủ cũng quy định người lao động làm việc không trọn thời gian nhưng có mức tiền lương trong tháng thấp hơn mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất thì không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Đáng chú ý, người lao động làm việc theo hợp đồng thử việc theo quy định của pháp luật lao động cũng không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Đối với những thắc mắc liên quan đến từng loại hợp đồng lao động, BHXH TP Hà Nội đề nghị người dân liên hệ Sở Nội vụ để được hướng dẫn, giải đáp theo thẩm quyền.