Bước ngoặt từ sự tử tế

Ông Nguyễn Đại Hải vốn xuất thân trong lĩnh vực CNTT, tốt nghiệp Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội và làm việc tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama). Cuộc gặp gỡ định mệnh với doanh nhân Tạ Văn Thành - người sáng lập Công ty TNHH Sơn Công Nghiệp Thái Dương - đã mở ra một hướng đi hoàn toàn mới.

Chứng kiến sự tận tâm và tầm nhìn của ông Thành, ông Hải nhận ra một điều: đôi khi sự tử tế lại chính là kim chỉ nam để làm nên sự nghiệp. Từ khoảnh khắc đó, ông quyết định bước vào lĩnh vực kinh doanh.

Từng bước vươn mình trong hành trình kinh doanh

Gia nhập công ty Thái Dương năm 2017 từ vị trí nhân viên kinh doanh sơn, ông Nguyễn Đại Hải sớm khẳng định năng lực bằng tinh thần làm việc bền bỉ, chỉn chu và không ngừng học hỏi. Chỉ sau một năm, ông được tin tưởng giao trọng trách Giám đốc Kinh doanh khu vực phía Bắc, kiêm Trưởng đại diện công ty.

Thương hiệu giày dép Nesty được đăng ký năm 2019, mở ra một chặng đường mới. Đến năm 2022, ông Hải chính thức đồng hành cùng Nesty; cuối năm 2023 phụ trách mảng kinh doanh giày dép nội địa và năm 2024 đảm nhiệm vị trí Giám đốc Kinh doanh thương hiệu. Đó là hành trình đi lên bền bỉ, được tôi luyện qua thử thách và khẳng định bằng bản lĩnh.

Học từ con số 0 để đặt nền móng cho Nesty trên thương mại điện tử

Khi Nesty mở rộng sang thương mại điện tử, đội ngũ còn mỏng, hầu như không ai có kinh nghiệm. Trong thời điểm khó khăn đó, ông Nguyễn Đại Hải gần như đảm nhận mọi công đoạn, từ những việc nhỏ nhất đến quan trọng nhất.

Theo ông Hải, ông tự mày mò từng thiết bị, từng quy trình để dựng nên một phòng livestream hoàn chỉnh. Chính tay ông vận hành các gian hàng online, xây dựng quy trình xử lý đơn, theo dõi tồn kho, đồng thời phát triển hệ thống bán hàng truyền thống song song. Đó là quãng thời gian vất vả nhưng cũng chính là nền móng tạo nên một Nesty năng động và đa kênh như hiện tại.

Từ tháng 3/2025, ông cùng ông Tạ Văn Thành trực tiếp xuất hiện trong các buổi livestream - không chỉ để bán hàng, mà còn để đưa tinh thần tử tế của thương hiệu đến gần hơn với khách hàng.

Những đóng góp nghĩa tình gửi đến đồng bào vùng bão lũ

Giữa tháng 11, khi miền Trung gồng mình sau thiên tai, ông Nguyễn Đại Hải cùng ông Tạ Văn Thành đã đến báo Tuổi Trẻ để trao gửi tấm lòng của Nesty. Gần 760 triệu đồng, gồm 500 triệu đồng tiền mặt cùng dép và túi xách do chính Nesty sản xuất, được chuẩn bị chỉn chu như một lời sẻ chia chân thành gửi đến đồng bào vùng lũ.

Theo ông Hải, đó không phải hành động hình thức, mà là cam kết bền bỉ với cộng đồng. Bởi với Nesty, an sinh xã hội không chỉ là trách nhiệm, mà là một phần trong hành trình phát triển, được duy trì đều đặn khoản 1 tỷ đồng mỗi tháng - giữa muôn vàn biến động của thương trường.

Không chỉ hỗ trợ bằng vật chất, ông Hải còn trực tiếp đến những vùng khó khăn để sẻ chia và thấu hiểu. Trong chuyến đi Nghệ An sau trận lũ tháng 7/2025, chứng kiến cảnh tan hoang sau bão, ông đã đề xuất hỗ trợ xây dựng hai căn nhà cho các hộ đặc biệt khó khăn, tổng trị giá 500 triệu đồng, gồm một cán bộ công an và một hộ dân địa phương. Những mái nhà mới không chỉ là sự giúp đỡ kịp thời, mà còn thắp lên niềm tin để người dân vững vàng bước tiếp sau mất mát.

Trong lễ khởi công, ông Hải chia sẻ: “Khi đến tận nơi, chứng kiến những mái nhà xiêu vẹo và ánh mắt đầy lo âu của bà con, chúng tôi mới thấm hết sức tàn phá khốc liệt mà cơn lũ đã để lại. Chính vì vậy, tôi chỉ mong phần hỗ trợ nhỏ bé này có thể giúp mọi người vơi bớt nhọc nhằn, thêm điểm tựa để an tâm gây dựng lại cuộc sống, để những nếp nhà mới hôm nay trở thành khởi đầu cho những ngày bình yên hơn mai sau”.

