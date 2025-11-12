Hội nghị quốc tế “Thương hiệu thực phẩm Việt Nam – Bứt phá từ xúc tiến thương mại số” do Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương (cơ quan thường trực Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam) tổ chức vừa diễn ra sáng nay tại TP.HCM, với sự tham dự của hơn 250 đại biểu trong nước và quốc tế.

Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định: Ngành thực phẩm đồ uống giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế quốc gia, là cầu nối giữa nông nghiệp và công nghiệp chế biến, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm, thúc đẩy tiêu thụ nông sản và nâng cao thu nhập cho người sản xuất.

“Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng, việc nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và xây dựng thương hiệu mạnh cho sản phẩm Việt Nam trở thành nhiệm vụ cấp thiết, góp phần khẳng định vị thế của ngành trên thị trường quốc tế”, bà Thắng nhấn mạnh.

Phát triển bền vững và xây dựng thương hiệu mạnh cho sản phẩm Việt Nam trở thành nhiệm vụ cấp thiết, góp phần khẳng định vị thế của ngành thực phẩm và đồ uống Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Chủ đề hội nghị “Thương hiệu thực phẩm Việt Nam – Bứt phá từ xúc tiến thương mại số” phản ánh rõ định hướng phát triển của ngành trong giai đoạn mới, khi chuyển đổi số đã trở thành động lực trung tâm cho tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu.

“Bộ Công Thương mong muốn nhấn mạnh sự chuyển dịch mạnh mẽ từ phương thức xúc tiến thương mại truyền thống sang môi trường số, nơi doanh nghiệp Việt Nam có thể kết nối trực tiếp với các đối tác quốc tế, mở rộng thị trường một cách nhanh chóng, hiệu quả, đồng thời tối ưu chi phí, rút ngắn thời gian giao dịch và đo lường kết quả xúc tiến một cách minh bạch hơn”, Thứ trưởng Phan Thị Thắng bày tỏ.

Cũng theo bà Phan Thị Thắng, việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại số, đặc biệt trên các nền tảng thương mại điện tử B2B đang mở ra những cơ hội chưa từng có cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc quảng bá, khẳng định chất lượng, uy tín và giá trị gia tăng của sản phẩm thực phẩm Việt. Đây không chỉ là hướng đi phù hợp cho xu thế toàn cầu hóa, tiêu chuẩn hóa, mà còn là giải pháp cụ thể để thực hiện tinh thần Nghị quyết số 57 về đột phá, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

“Chủ đề của hội nghị cũng thể hiện định hướng dài hạn của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, hướng tới xây dựng hình ảnh Việt Nam gắn với những sản phẩm chất lượng cao, an toàn, sáng tạo và có giá trị gia tăng lớn. Qua đó góp phần nâng tầm thương hiệu thực phẩm Việt Nam trên bản đồ thế giới”, bà Thắng thông tin thêm.

Thứ trưởng Bộ Công Thương bày tỏ sự tin tưởng rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự đồng hành của các bộ, ngành, địa phương cùng với tinh thần đổi mới, năng động của cộng đồng doanh nghiệp, sắp tới sẽ có thêm nhiều kết quả thiết thực, góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu và khẳng định vị thế sản phẩm thực phẩm Việt Nam trên thế giới.

Hội nghị quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2025 được tổ chức nhằm tạo diễn đàn kết nối giữa các chuyên gia, doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến thương mại trong nước chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, xu hướng phát triển và quy định của các thị trường xuất khẩu, đồng thời thúc đẩy hợp tác, cơ hội đầu tư và giao thương cho ngành thực phẩm, đồ uống của Việt Nam.

Theo thông tin tại hội nghị, việc ứng dụng các công cụ thương mại điện tử B2B, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng marketing số trong hoạt động xúc tiến thương mại đã và đang mang lại những thay đổi sâu sắc. Không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, những giải pháp số này còn góp phần xây dựng và quảng bá thương hiệu thực phẩm Việt Nam một cách chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, qua đó nâng tầm vị thế của ngành thực phẩm Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu.