Sáng 13/4, trong không khí ấm áp, trang nghiêm của Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Nông Thị Hà làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà đồng bào Khmer tại chùa Candaransi (phường Xuân Hoà) và chùa Pothiwong (phường Bảy Hiền) - nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống tại TPHCM.

Tham gia đoàn còn có lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Bộ cùng đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM và chính quyền địa phương.

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nông Thị Hà trân trọng gửi tới chư tôn đức, chức sắc, người có uy tín và toàn thể đồng bào Khmer lời thăm hỏi ân cần, cùng lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng, đoàn kết và hạnh phúc.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Tết Chôl Chnăm Thmây là lễ hội truyền thống đặc biệt thiêng liêng của đồng bào Khmer, không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới mà còn là dịp để hướng về cội nguồn, củng cố niềm tin, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường tình đoàn kết cộng đồng, gắn kết hài hòa giữa đạo và đời.

Theo Thứ trưởng, chính những giá trị đó đã góp phần tạo nên sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là truyền thống quý báu mà còn là nguồn lực chiến lược, quyết định thành công của sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

TPHCM luôn tạo điều kiện để đồng bào Khmer phát triển toàn diện

Quán triệt sâu sắc quan điểm đó, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo đúng đắn, quan tâm toàn diện đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer; triển khai đồng bộ các chương trình, chính sách phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Hoạt động thăm, chúc Tết và tặng quà lần này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Khmer và Phật giáo Nam tông Khmer; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, đồng thời giúp các cơ quan chức năng nắm bắt thực tiễn phục vụ công tác chỉ đạo trong thời gian tới.

Thứ trưởng tặng quà, chúc Tết tới 32 cá nhân tiêu biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer tại chùa Candaransi (phường Xuân Hoà).

Đoàn tặng quà cho 5 cá nhân tiêu biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer tại chùa Pothiwong (phường Bảy Hiền).

Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của đồng bào Khmer tại TPHCM thời gian qua. Đồng bào đã phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Đặc biệt, chư tăng và các vị chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer đã tích cực hướng dẫn đồng bào sống “tốt đời, đẹp đạo”, lan tỏa giá trị đạo đức, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhấn mạnh TPHCM là trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước, Thứ trưởng cho biết TPHCM luôn quan tâm tạo điều kiện để đồng bào Khmer phát triển toàn diện, hòa nhập và đóng góp tích cực.

Phát huy vai trò Phật giáo Nam tông và gắn kết cộng đồng Khmer

Tại buổi gặp gỡ, Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Trị sự GHPGVN TPHCM, Trụ trì chùa Candaransi, bày tỏ cảm ơn đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết đồng bào Khmer.

Hòa thượng nhắc lại truyền thống đoàn kết, hòa hợp dân tộc của đồng bào Khmer, trong đó có giai đoạn tập kết ra Bắc theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông cũng ôn lại vai trò của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước Tây Nam bộ – tổ chức của chư tăng Phật giáo Nam tông Khmer, ra đời theo chủ trương của Khu ủy Tây Nam bộ, từng tham gia phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1964–1975.

Theo Hòa thượng, đây là cầu nối quan trọng của tinh thần yêu nước trong giới chư tăng Khmer, cần tiếp tục được mở rộng và phát huy. Hòa thượng bày tỏ mong muốn hoạt động của hội tiếp tục được mở rộng, phù hợp với bối cảnh phát triển và tổ chức hành chính mới của các địa phương.

Tết Chôl Chnăm Thmây đã trở thành không gian giao lưu văn hóa chung Theo Hòa thượng Danh Lung, Tết Chôl Chnăm Thmây ngày nay không chỉ là của đồng bào Khmer mà đã trở thành không gian giao lưu văn hóa chung, thu hút sự tham gia của nhiều dân tộc như Kinh, Hoa, Chăm… góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, tăng cường gắn kết giữa các dân tộc.

Ông cho biết, dù quy mô chùa Candaransi không lớn nhưng đây là ngôi chùa Khmer đầu tiên tại TPHCM luôn duy trì “di sản tinh thần lớn”, lấy đó làm nền tảng để giáo dục, gắn kết cộng đồng và phát triển văn hóa Khmer.

Hiện mỗi năm chùa hỗ trợ khoảng 50 học viên, trong đó có học viên Lào và Campuchia; đồng thời chư tăng tiếp tục học tập, nâng cao trình độ.

Đặc biệt, năm 2025, với sự hỗ trợ của Đảng và chính quyền địa phương, lễ hội đua ghe Ngo lần đầu tiên được tổ chức tại TPHCM trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, giúp đồng bào Khmer dù ở đâu cũng có thể hòa mình vào không gian lễ hội, góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống và gắn kết cộng đồng.

Thượng tọa Tăng Ngọc An, trụ trì chùa Pothiwong, bày tỏ mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm, ban hành các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để đồng bào Khmer ổn định đời sống, phát huy bản sắc văn hóa và đóng góp vào sự phát triển chung.

Tăng cường chính sách dân tộc, tôn giáo trong bối cảnh mới

Đón nhận những chia sẻ tại buổi gặp gỡ, Thứ trưởng Nông Thị Hà đề nghị đồng bào Khmer tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường; tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; giữ gìn bản sắc văn hóa; chung tay xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh.

Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền TPHCM tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Khmer; phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc tôn giáo; bảo đảm mọi người dân đều được đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Nhân dịp năm mới Chôl Chnăm Thmây 2026, Thứ trưởng Nông Thị Hà chúc chư tôn đức, quý đại biểu và toàn thể đồng bào Khmer sức khỏe, hạnh phúc, an lành, thành công; chúc khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt, đất nước phát triển phồn vinh.