Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi đến thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer tại Vĩnh Long ngày 11/4. Ảnh: Hoài Thanh

Từ nhiều ngày nay, trên khắp các xóm, ấp, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long đều vui với không khí rộn ràng đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Không chỉ là dịp sum vầy, gắn kết cộng đồng, Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay còn thêm phần ý nghĩa khi đời sống vật chất, tinh thần của bà con ngày một khởi sắc nhờ nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, sự quan tâm chung tay của cả xã hội để đồng bào đón Tết đủ đầy

Nhiều mô hình sinh kế đang nâng cao thu nhập cho người dân

Xã Đôn Châu, tỉnh Vĩnh Long có khoảng 65% dân số là đồng bào dân tộc Khmer. Dù là xã thuần nông, còn nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua, địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao thu nhập.

Một trong những mô hình nổi bật là chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng chanh không hạt tại ấp Sa Văng. Theo đó, Hội Nông dân xã đã vận động 17 hộ dân tham gia chi hội nghề nghiệp, chuyển đổi hơn 8ha đất lúa sang trồng chanh. Mô hình được Hợp tác xã Thành Chí ở xã Tân An hỗ trợ vốn, bao tiêu sản phẩm và cử đội ngũ kỹ sư hướng dẫn kỹ thuật.

Gia đình ông Lê Văn Hậu ở ấp Sa Văng là một trong những hộ tiên phong. Sau khi chuyển đổi hơn 1ha đất lúa sang trồng chanh không hạt, ông được hỗ trợ vay 40 triệu đồng để đầu tư ban đầu. Chỉ sau 4 tháng, vườn chanh phát triển tốt, mang lại nhiều kỳ vọng. Theo ông Hậu, trước đây trồng lúa hiệu quả không cao, khi thấy mô hình mới khả thi, ông quyết định chuyển đổi để cải thiện thu nhập.

Cùng ở ấp Sa Văng, ông Thạch Dư cũng đầu tư chuyển đổi từ trồng lúa năng suất thấp sang trồng chanh không hạt, xác định đây là hướng chuyển đổi phù hợp với điều kiện sản xuất của gia đình. Để bảo đảm thu nhập trong thời gian chờ chanh cho trái (khoảng 18 tháng), các hộ dân còn trồng xen hoa màu, hoa vạn thọ để “lấy ngắn nuôi dài”, giảm áp lực chi phí.

Nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế được triển khai trong vùng đồng bào đang phát huy hiệu quả. Trong ảnh: Mô hình trồng chanh không hạt của nông dân ấp Sa Văng

Không chỉ trồng trọt, chăn nuôi cũng là hướng phát triển hiệu quả tại địa phương. Từ nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Vĩnh Long, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư nuôi bò sinh sản, từng bước nâng cao thu nhập.

Tại ấp Tà Rom B, nơi có khoảng 90% đồng bào Khmer sinh sống, hơn 2 năm qua, nông dân trong ấp được Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đầu tư 300 triệu đồng nuôi bò sinh sản.

Ấp thành lập 1 tổ vay vốn nuôi bò với 15 thành viên, cho vay 20 triệu đồng/hộ, tất cả đều sử dụng vốn nuôi bò đạt hiệu quả và đã hoàn trả vốn. Ấp thành lập thêm tổ vay vốn khác với 10 thành viên, đầu tư 30 triệu đồng/hộ, tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn và phát triển mô hình chăn nuôi bò.

Từ nguồn vốn hỗ trợ kết hợp tích lũy gia đình, ông Thạch Sa Na đã phát triển đàn bò lên gần 10 con, tạo nguồn thu nhập ổn định. “Được hỗ trợ thêm vốn và hướng dẫn kỹ thuật, gia đình tôi yên tâm trong sản xuất, chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình”, ông bày tỏ.

Theo ông Trầm Hải Vũ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đôn Châu, thời gian qua, nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đã tạo sinh kế cho nhiều hộ đồng bào Khmer, góp phần giúp bà con phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.

“Thời gian tới, địa phương sẽ từng bước thay đổi tư duy sản xuất của người dân, hướng đến phát triển kinh tế nông nghiệp hiện đại. Đồng thời, chú trọng đầu tư hạ tầng, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, xây dựng vùng sản xuất tập trung, nâng cao giá trị nông sản”, ông Trầm Hải Vũ cho biết.

Kinh tế của gia đình ông Thạch Sa Na ngày càng phát triển nhờ mô hình nuôi bò sinh sản

Chính sách lan tỏa, Tết ấm đến từng phum sóc

Những chuyển biến tích cực trong đời sống đồng bào Khmer đã khẳng định rõ hiệu quả của các chương trình, dự án, chính sách dân tộc. Từ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, diện mạo vùng đồng bào Khmer có nhiều thay đổi rõ nét, đời sống người dân từng bước được nâng cao.

Bà Thạch Thị Thu Hà - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long, cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã đầu tư xây mới 279 công trình hạ tầng, với tổng kinh phí hơn 434 tỷ đồng. Đây là các công trình thiết yếu như giao thông, thủy lợi, điện, nước… góp phần cải thiện điều kiện sống, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào Khmer.

Cùng với đó, các xã, phường trong tỉnh cũng triển khai đồng bộ, quyết liệt phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Kết quả, toàn tỉnh hỗ trợ 14.738 căn nhà, trong đó có 11.604 căn xây mới, 3.134 căn sửa chữa, với tổng kinh phí hơn 894 tỷ đồng.

Từ việc triển khai đồng bộ các chương trình, dự án, chính sách dân tộc với các mô hình hỗ trợ phù hợp, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long đã giảm mạnh. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,46%, hộ cận nghèo còn 2,7%.

Năm nay, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long đón Tết Chôl Chnăm Thmây trong không khí vui tươi, phấn khởi, đủ đầy, bởi đời sống kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc. Những mô hình sản xuất hiệu quả , những con đường mới mở... đang góp phần thắp lên niềm tin, tạo động lực để bà con tiếp tục vươn lên, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, bền vững.

Ngày 11/4, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang cùng đoàn công tác của Bộ đã đến thăm, chúc Tết đồng bào Khmer tại tỉnh Vĩnh Long. Tại các điểm đến, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đã ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc năm mới an khang, hạnh phúc đến đồng bào, cán bộ và chư tăng Khmer; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong việc chăm lo đời sống cho bà con.

