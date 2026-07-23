Chính xác

Tỉnh An Giang hiện đứng đầu cả nước về số lượng xã đảo với 8 xã đảo. Các xã đảo của tỉnh An Giang gồm: Phú Quốc, Thổ Châu, Kiên Hải, Tiên Hải, Hòn Nghệ, Sơn Hải, Cù Lao Giêng và Mỹ Hòa Hưng. Trong các xã đảo, 3 đặc khu Phú Quốc, Thổ Châu và Kiên Hải có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh đối với đất nước.

Đứng thứ hai cả nước về số lượng xã đảo là tỉnh Vĩnh Long (sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long - Bến Tre - Trà Vinh) với 7 xã đảo.