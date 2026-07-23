1. Tỉnh nào có nhiều xã đảo nhất hiện nay?
-
Quảng Ninh
0%
- Vĩnh Long0%
- An Giang0%
- Đồng Tháp0%Chính xác
Tỉnh An Giang hiện đứng đầu cả nước về số lượng xã đảo với 8 xã đảo. Các xã đảo của tỉnh An Giang gồm: Phú Quốc, Thổ Châu, Kiên Hải, Tiên Hải, Hòn Nghệ, Sơn Hải, Cù Lao Giêng và Mỹ Hòa Hưng. Trong các xã đảo, 3 đặc khu Phú Quốc, Thổ Châu và Kiên Hải có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh đối với đất nước.
Đứng thứ hai cả nước về số lượng xã đảo là tỉnh Vĩnh Long (sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long - Bến Tre - Trà Vinh) với 7 xã đảo.
2. Cả nước hiện có bao nhiêu tỉnh, thành phố có xã đảo?
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9
0%
- 110%
- 130%
- 150%Chính xác
Hiện cả nước có hơn 40 xã đảo đã được công nhận (đã bao gồm các đặc khu), phân bố tại 13 tỉnh, thành phố trên cả nước, phần lớn ở khu vực Nam Bộ, gồm: An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Quảng Ninh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Trị, Hải Phòng, TPHCM, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi.
3. Tỉnh nào có đường bờ biển ngắn nhất nhưng lại có tới 5 xã đảo?
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Quảng Trị
0%
- Gia Lai0%
- Đồng Tháp0%
- Lâm Đồng0%Chính xác
Tỉnh Đồng Tháp (sáp nhập Đồng Tháp và Tiền Giang) là địa phương có đường bờ biển ngắn nhất với khoảng 32km. Trước đó, Đồng Tháp không có biển, đoạn giáp biển nằm ở Tiền Giang.
Tuy nhiên, địa phương này lại có tới 5 xã được công nhận là xã đảo. Trong đó, hai xã đảo Tân Thới và Tân Phú Đông thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang trước đây. Ba xã đảo mới được công nhận trong năm nay là xã Tân Long, Long Phú Thuận và Long Khánh đều nằm giữa sông Tiền.
4. Địa phương nào không giáp biển nhưng có xã đảo?
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Cần Thơ
0%
- Gia Lai0%
- Hà Nội0%
- Quảng Ngãi0%Chính xác
Dù không giáp biển, Hà Nội lại có xã đảo Minh Châu nằm giữa bãi bồi sông Hồng, là nơi hợp lưu của ba dòng sông lớn là sông Hồng, sông Đà và sông Lô. Hiện xã Minh Châu rộng hơn 10km2, dân số khoảng 6.600 người.
5. TPHCM hiện có mấy xã đảo?
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1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Theo công bố, TPHCM hiện có 2 xã đảo gồm đặc khu Côn Đảo và xã Thạnh An. Trong đó, đặc khu Côn Đảo là đặc khu duy nhất của TPHCM, có diện tích tự nhiên khoảng hơn 75km2. Côn Đảo nằm cách đất liền gần nhất khoảng 83km, cách trung tâm TPHCM khoảng 230km.
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