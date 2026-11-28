Sau hơn 40 năm biệt tích kể từ ngày rời quê hương Hà Tĩnh lên đường sang Campuchia chiến đấu, người lính Phan Hữu Thao được gia đình tìm thấy khi đang sinh sống nơi đất khách.

Hơn một tháng kể từ ngày ông Phan Hữu Thao (SN 1958, trú thôn Nam Trạch, xã Hương Bình, Hà Tĩnh) trở về quê nhà sau hơn 40 năm biệt tích, người thân, hàng xóm vẫn chưa hết xúc động.

Từng nhận giấy báo tử thông báo ông hy sinh tại chiến trường Campuchia, gia đình suốt nhiều năm dò hỏi tin tức, tìm kiếm phần mộ, hài cốt với mong muốn đưa ông về quê hương. Thế nhưng, điều họ không ngờ tới là người lính ấy vẫn còn sống và trở về sau ngần ấy năm xa cách.

Ông Phan Thúc Luyện (SN 1962, em trai ông Thao) cho biết, ngày anh trai trở về, cả gia đình vừa bất ngờ vừa xúc động. Ông Thao là con thứ ba trong gia đình có 5 anh chị em. Tháng 8/1976, khi vừa tròn 18 tuổi, ông nhập ngũ, sau đó được điều động tham gia chiến đấu, làm nhiệm vụ tại chiến trường Campuchia.

Người lính biệt tích sau nhiều năm bất ngờ trở về quê hương. Ảnh: H.Bình

Năm 1983, sau thời gian làm nhiệm vụ, ông trở về quê nhà và kết hôn với một người phụ nữ cùng quê. Thế nhưng, chỉ khoảng 6 tháng sau ngày cưới, năm 1984, ông lại lên đường trở lại Campuchia.

Sau lần trở lại Campuchia ấy, ông Thao không còn liên lạc với gia đình. Những ngày đầu, người thân vẫn mong ngóng một lá thư, một tin báo từ người lính đang ở nơi xa. Nhưng tháng ngày trôi qua, mọi thông tin về ông đều bặt vô âm tín. Gia đình không biết ông đang ở đâu, còn sống hay đã hy sinh.

Theo hồ sơ lưu trữ, ông Thao được xác định hy sinh ngày 20/1/1986 khi làm nhiệm vụ tại chiến trường Campuchia, với quân hàm Thượng sĩ. Đến ngày 25/5/1992, giấy báo tử của ông được lập. Tháng 7 cùng năm, gia đình được cấp Bằng Tổ quốc ghi công.

“Chúng tôi cứ nghĩ rằng anh trai đã nằm lại nơi đất khách. Suốt nhiều năm, gia đình tìm kiếm thông tin, đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội, dò hỏi khắp nơi, tìm kiếm phần mộ, hài cốt, hy vọng có thể đưa anh về quê hương”, ông Luyện kể.

Nỗi đau mất người thân day dứt qua nhiều năm tháng. Cha mẹ ông Thao lần lượt qua đời, người vợ ở quê sau nhiều năm không có tin tức về chồng cũng đi bước nữa, xây dựng cuộc sống riêng.

Cuộc tìm kiếm đưa người anh trở về sau hơn 40 năm

Sau nhiều năm lần tìm tung tích người anh, bước ngoặt bất ngờ đến vào năm 2023, khi gia đình nhận được thông tin ông Thao vẫn còn sống tại Campuchia.

Ông Luyện kể, manh mối đến từ một người đồng đội cũ của ông Thao tên Nguyễn Thái Sơn, hiện sinh sống tại Hà Nội. Người này cho biết ông Thao chưa hy sinh mà vẫn đang sống ở Campuchia. Tuy nhiên, sau nhiều năm lưu lạc, trí nhớ của ông bị ảnh hưởng, không còn nhớ rõ tiếng Việt.

Từ thông tin ban đầu, gia đình tìm cách kết nối với ông Sơn, trao đổi qua Facebook để xác định nơi ông Thao đang sinh sống. Năm 2024, người thân sang Campuchia tìm kiếm.

Tháng 10/2026, sau hơn 40 năm xa cách, cuộc gặp lại diễn ra trong niềm xúc động của các thành viên trong gia đình. Dù trí nhớ không còn minh mẫn, ông Thao vẫn nhận ra người thân khi gặp trực tiếp.

Bà con lối xóm đến chia sẻ niềm vui với gia đình ông Thao. Ảnh: H.Bình

Theo lời ông Luyện, trong những năm tháng lưu lạc tại Campuchia, ông Thao được một gia đình địa phương cưu mang, giúp đỡ. Người đứng ra giúp đỡ ông từng phục vụ trong quân đội Campuchia. Sau này, ông Thao kết hôn với con gái của người đàn ông này và xây dựng gia đình tại Campuchia.

Tại đất khách, ông Thao có ba người con; một người đã mất, hiện còn hai người.

“Sau khi tìm được anh, gia đình tiếp tục kết nối, hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa anh trở về Việt Nam. Dù bây giờ lúc nhớ, lúc quên, nhưng anh còn sống, được trở về với gia đình là hạnh phúc lắm rồi”, ông Luyện chia sẻ.

Hiện sức khỏe ông Thao không tốt. Ông bị tai biến, liệt nửa người bên trái, phải ngồi xe lăn. Sau nhiều năm sống ở Campuchia, ông cũng không còn nhớ rõ tiếng Việt. Ông vẫn có thể nói một số câu nhưng ngập ngừng, không lưu loát. Những chuyện liên quan đến anh em, họ hàng, khi được nhắc lại, ông mới dần nhớ ra.

Người vợ hiện tại của ông cũng đã sang Việt Nam và đang ở cùng gia đình. Do không biết tiếng Việt, bà gặp khó khăn trong giao tiếp với người thân bên chồng.

Ông Luyện cho biết, sau khi ông Thao trở về, gia đình đã báo cáo chính quyền địa phương, làm văn bản và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh chế độ chính sách trước đây. Hiện người thân đang phối hợp hoàn thiện giấy tờ tùy thân, làm căn cước cho ông.

“Sau khi hoàn tất các giấy tờ cần thiết, anh Thao dự định sang Campuchia làm thủ tục đăng ký kết hôn với người vợ hiện tại, đồng thời đưa bà về Việt Nam sinh sống lâu dài”, ông Luyện nói thêm.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Hương Bình cho biết, địa phương cũng bất ngờ khi ông Thao trở về sau hơn 40 năm biệt tích. Hiện xã đang phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ ông hoàn thiện giấy tờ tùy thân, làm lại giấy khai sinh, căn cước công dân; đồng thời thực hiện thủ tục thu hồi giấy báo tử và Bằng Tổ quốc ghi công đã cấp trước đây theo quy định.