Đây là kết quả đầu tiên sau hành trình xác minh thông tin, tìm kiếm và quy tập đầy gian khó của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng.

Suốt hơn một tháng qua, hang Đá Sập là nơi thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân, các cơ quan chức năng khi nơi đây được cho là có nhiều chiến sỹ mắc kẹt, hy sinh trong trận ném bom của Mỹ tháng 4/1969.

Hang Đá Sập nằm dưới chân dãy núi Sơn Gà, thuộc thôn Lâm Tây, xã Hà Nha, TP Đà Nẵng. Khu vực này cách xa khu dân cư, đường vào hiểm trở, nhiều đoạn bị cây rừng và đất đá che lấp.

Trong kháng chiến, hang từng là nơi tập kết, trú quân và trung chuyển của nhiều đơn vị chủ lực, trong đó có Trung đoàn Pháo binh 575 và đơn vị Thương nghiệp K600.

Do nằm sâu trong rừng, địa hình phức tạp khiến việc đưa máy móc hạng nặng vào hiện trường gần như không khả thi. Các cán bộ, chiến sĩ phải luồn qua những khe đá hẹp, sử dụng đèn đội đầu và dụng cụ thủ công để tìm kiếm sâu bên trong hang.

Dưới lớp đất đá và rễ cây, những dấu vết đầu tiên dần xuất hiện; nhiều di vật cùng các phần xương cốt lần lượt được tìm thấy.

Khi phát hiện các phần xương cốt, cán bộ, chiến sĩ sử dụng găng tay và dụng cụ chuyên dụng, cẩn trọng đưa từng phần lên khỏi lớp đất đá, đặt vào hộp bảo quản.

Cùng với hài cốt, lực lượng làm nhiệm vụ tìm thấy nhiều di vật như áo mưa, lọ đựng, muỗng, bút, đồng xu cùng một số vật dụng bằng kim loại đã hoen gỉ.

Những di vật được thu thập, bảo quản để phục vụ công tác xác minh danh tính, đơn vị và quê quán của các liệt sĩ.

Các hài cốt liệt sĩ được phủ cờ Tổ quốc, đánh số thứ tự theo quy định để phục vụ công tác xác minh.

Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại trong hang sâu, từng phần hài cốt được những người lính nâng niu, đưa qua các khe đá và rễ cây chằng chịt ra bên ngoài.

Chiều 13/7, 5 hài cốt liệt sĩ được bộ đội băng rừng đưa xuống khỏi khu vực hang Đá Sập.

Do hang nằm cao trên núi, đường lên dốc đứng, hiểm trở, lực lượng làm nhiệm vụ phải đi bộ hơn một giờ mới đưa được hài cốt các liệt sĩ xuống núi.

Chiều 14/7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hà Nha.

Dự lễ có Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 5; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo người dân địa phương.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết do chiến tranh khốc liệt và thời gian đã quá lâu, đến nay danh tính, quê quán của các liệt sĩ vẫn chưa được xác định.

“Dù quê hương các đồng chí ở đâu trên dải đất hình chữ S, từ hôm nay, Đà Nẵng xin được đón các đồng chí về yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hà Nha, nơi đồng đội và nhân dân sẽ đời đời hương khói, chăm nom với tất cả lòng thành kính và biết ơn”, ông Tuấn nói.

Các cựu binh Trung đoàn Pháo binh 575 không giấu được xúc động trong lễ truy điệu, an táng những đồng đội vừa được tìm thấy.

Thượng tá Lê Huy Từ - Phó Trưởng Ban Liên lạc Đoàn Pháo binh 575 Mặt trận 44 Quảng Đà, cho biết chiều 13/7, ngay khi nhận tin hài cốt đồng đội được tìm thấy, ông lập tức vào Đà Nẵng thắp hương, đón các anh trở về sau hơn nửa thế kỷ nằm lại trong hang sâu.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 (bìa trái), cùng ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (áo trắng), theo đoàn đưa hài cốt các liệt sĩ đến nơi an táng.

Công tác xác minh danh tính, đơn vị và quê quán của các liệt sĩ đang được cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện.

Nhiều đại biểu, cựu chiến binh và người dân không giấu được xúc động trong lễ truy điệu, tiễn đưa 5 liệt sĩ về nơi an nghỉ.