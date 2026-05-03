Ma cà rồng đẹp nhất màn ảnh - Nina Dobrev trở thành tâm điểm khi tham dự bữa tiệc tiền Met Gala tổ chức tại Bảo tàng Madame Tussauds ở thành phố New York vào tối 1/5.

Nữ diễn viên lựa chọn phong cách thời trang phá cách với bộ váy gồm phần thân trên bằng lưới xuyên thấu. Điểm nhấn nổi bật là chi tiết cúp ngực da lộn màu cam rực được đặt bên ngoài. Phần thân dưới là chân váy dài tông nâu đen với đường xẻ cao, giúp tổng thể thêm gợi cảm và cuốn hút.

Ở tuổi 37, Nina vẫn giữ được nhan sắc cuốn hút cùng vóc dáng săn chắc. Trên thảm đỏ, nữ diễn viên ghi điểm với thần thái tự tin, thân thiện và vui vẻ chào người hâm mộ.

Nina Dobrev sinh năm 1989 tại Sofia, Bulgaria. Cô cùng gia đình chuyển đến Canada từ nhỏ và lớn lên tại Toronto. Người đẹp bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ sớm với múa, thể dục dụng cụ và diễn xuất.

Tên tuổi của Nina bùng nổ toàn cầu khi đảm nhận vai Elena Gilbert trong series đình đám The Vampire Diaries (Nhật ký ma cà rồng) từ năm 2009 và được nhiều khán giả ưu ái gọi là "ma cà rồng đẹp nhất màn ảnh". Ngoài truyền hình, cô còn tham gia nhiều phim điện ảnh như The Perks of Being a Wallflower, Love Hard...

Nina được yêu thích nhờ nhan sắc cuốn hút, phong cách thời trang gợi cảm và hình ảnh năng động.

