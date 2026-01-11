Tối 11/1, người mẫu Lý Công Chiều (29 tuổi) đăng tải chia sẻ trên mạng xã hội về tình hình sức khỏe sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Lào Cai. Anh nằm viện hơn 2 tuần, sức khỏe tiến triển tốt và chuẩn bị xuất viện.

Lý Công Chiều viết: “Xin chào mọi người, Chiều nằm viện cũng hơn 2 tuần rồi. Để hồi phục hoàn toàn còn là chặng đường dài nhưng sức khoẻ đã tiến triển tốt hơn rất nhiều và chuẩn bị được xuất viện rồi”.

Hình ảnh mới nhất của người mẫu Lý Công Chiều. Ảnh: FBNV

Vụ tai nạn xảy ra sáng 27/12/2025 tại km35 đường nối Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai. Xe khách 29 chỗ chở đoàn 18 thành viên thiện nguyện từ Hà Nội lên trao quà cho học sinh gặp sự cố mất phanh khi xuống dốc hiểm trở, dẫn đến lật xe. Hậu quả khiến 9 người tử vong và 9 người bị thương nặng, trong đó Lý Công Chiều là một trong các nạn nhân nặng nhất.

Ngay sau tai nạn, Lý Công Chiều được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu. Anh bị đa chấn thương nghiêm trọng, bao gồm chấn thương ngực kín, gãy nhiều xương sườn, tràn máu - tràn khí màng phổi, dập phổi hai bên, gãy nhiều đốt sống và vết thương phức tạp vùng tầng sinh môn.

Sau đó, anh đã trải qua ca phẫu thuật thành công, vượt qua giai đoạn nguy kịch, sức khỏe ổn định, tỉnh táo dù quá trình hồi phục này vẫn cần thời gian dài do chấn thương nặng.

Trong chia sẻ mới nhất, Lý Công Chiều cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, cảm ơn gia đình đã luôn bên cạnh chăm sóc tận tình, anh chị em bạn bè thân thiết... và tình cảm của bạn bè gần xa liên lạc để hỏi han, động viên, chúc bình an. Anh kết thúc bằng lời tri ân cuộc sống "vì vẫn được thở và tiếp tục hành trình này”.

Hiện chưa có thông tin chính thức về ngày xuất viện của Lý Công Chiều. Vụ tai nạn lật xe từng nhận sự quan tâm lớn từ dư luận, khi nạn nhân của vụ tai nạn là đoàn thiện nguyện chủ yếu là giáo viên, cán bộ từ Hà Nội.

Các bác sĩ tiếp nhận các nạn nhân vụ lật xe:

Minh Dũng

Video: BV Việt Đức