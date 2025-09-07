Từ phụ huynh trở thành tân sinh viên

Tháng 7 vừa qua, bà Dương Nhan (ở Sơn Đông, miền đông Trung Quốc) nhận được giấy báo nhập học chương trình thạc sĩ Luật của Trường Đại học Lâm nghiệp Tây Nam (tỉnh Vân Nam), sau hai lần dự kỳ thi tuyển sinh cao học.

Theo Jiupai News, khi nhập học, bà bị nhầm là phụ huynh đi cùng con. Ở tuổi 50, với mái tóc hoa tiêu, bà nổi bật giữa lớp cao học toàn sinh viên tuổi đôi mươi. Bà thường mất khá lâu để giới thiệu bản thân, giải thích về ngoại hình và lý do mình có mặt ở đây.

Từng tốt nghiệp ngành Hóa học tại Đại học Đồng Tế (Thượng Hải) từ giữa những năm 1990, bà Dương rơi vào biến cố năm 2013 khi bị bỏng nặng ở tay và mặt trong một vụ cháy. Tay trái mất hoàn toàn chức năng, tay phải chỉ còn một nửa khả năng vận động. Gương mặt mang nhiều vết sẹo nên khi ra ngoài, bà thường phải đeo khẩu trang.

Có nhiều vết sẹo lớn trên mặt sau vụ cháy một thập kỷ trước, bà Dương luôn đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài. Ảnh: Thepaper.cn

Sau tai nạn, bà từng rơi vào trầm cảm, phải điều trị rối loạn stress sau sang chấn.

“Lúc suy sụp, tôi chọn học tập để vượt qua”, bà kể. Trong thời gian ấy, bà tự ôn và thi đỗ chứng chỉ kế toán trung cấp, thỉnh thoảng làm thêm sổ sách. “Dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng sức khỏe tinh thần của tôi đã dần hồi phục. Giờ ở tuổi 50, tôi bắt đầu hành trình mới để theo đuổi ước mơ lấy bằng thạc sĩ luật”, bà Dương Nhan chia sẻ trên mạng xã hội.

Hành trình ôn thi thử thách

Cuối năm 2022, sau khi con trai thi trượt cao học, bà Dương ôm đống sách ôn tập nặng hơn 30kg về nhà và bắt đầu đọc. “Bán đi thì chỉ được vài chục tệ. Tôi vốn cũng ấp ủ giấc mơ học cao học, vậy nên quyết định thử sức”. Con trai học luật, bà cũng chọn ngành này.

Năm đầu tiên, bà đăng ký chương trình thạc sĩ toàn thời gian tại một trường ở Sơn Đông, nhưng thiếu 10 điểm để qua phần thi viết. “Tôi nghĩ mình đã làm khá tốt. Nếu đăng ký trường khác dễ hơn, chắc tôi đã đỗ”, bà nhớ lại.

Năm sau, bà chuyển hướng, thi chương trình thạc sĩ Luật không chuyên (hệ vừa học vừa làm) tại Đại học Lâm nghiệp Tây Nam. Kết quả bà đứng đầu kỳ thi viết và xếp nhì phần thi tổng hợp.

Ngày nhập học, bà tháo khẩu trang, hỏi cả lớp: “Các bạn có thấy thoải mái không khi nhìn tôi thế này?”. Khi nhận được sự đồng ý, bà cười hạnh phúc.

Trong quá trình ôn thi, môn khó nhất với bà là Tiếng Anh. “Tôi tốt nghiệp từ năm 1995, gần 30 năm không dùng tiếng Anh, chỉ nhớ vài từ thời cấp 2. Giờ chẳng khác nào học lại từ đầu”, bà kể.

Bà dùng ứng dụng ghi nhớ từ vựng: Ngày đầu 50 từ, rồi 100, rồi 200. “Có từ phải viết đi viết lại 50 lần tôi mới nhớ nổi”. Ngoài ra, bà tự học qua video trên mạng, thỉnh thoảng hỏi con trai.

Kỳ thi năm 2023, bà thiếu 10 điểm. Nhưng năm 2024, bà quyết tâm thi lại. Dù chính trị khó, Tiếng Anh nhiều bạn bỏ thi giữa chừng, bà vẫn kiên trì. Kết quả ngoài mong đợi: Bà đứng đầu chuyên ngành.

“Khi tôi đi thi, con trai ở ngoài chờ để chăm sóc mẹ. Thật thú vị khi vai trò của hai mẹ con như hoán đổi cho nhau”, người phụ nữ chia sẻ.

Bà Dương dự định dùng tiền lương hưu để theo học chương trình thạc sĩ. “Với nhiều người, nghỉ hưu là dành thời gian tập dưỡng sinh hay đi du lịch. Còn tôi, nghỉ hưu là để học. Thật tuyệt vời”, bà nói.

Hiện lớp bà có hơn 30 sinh viên, nhỏ tuổi nhất là 23, lớn nhất (ngoài bà) chỉ 26.

“Chương trình kéo dài 3 năm. Tôi sẽ học tập hết sức, mong lấy được bằng, ít nhất không để chậm trễ so với tiến độ thông thường. Tôi nói với các bạn trẻ rằng: Tôi già rồi, trí nhớ kém, nên có cớ để học không giỏi. Còn các bạn thì phải cố gắng hơn”.

Bà nhắn nhủ: “Dù ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, cũng đừng từ bỏ ước mơ”.

Câu chuyện của bà Dương truyền cảm hứng cho nhiều người khi được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc. Một độc giả bình luận: “Tôi thật sự khâm phục sự dũng cảm, kiên trì và trí tuệ của cô”.