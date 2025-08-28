Thái Anh Thư (sinh năm 2001) vừa nhận tin mình trở thành thủ khoa đầu ra của Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam, đồng thời là đại diện trường được vinh danh thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc năm 2025 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ít ai biết, trước khi trở thành sinh viên trường y, Anh Thư từng có 10 năm là vận động viên thể thao chuyên nghiệp.

10 năm theo đuổi con đường vận động viên

Anh Thư bắt đầu “bén duyên” với con đường thể thao từ năm lớp 2, khi được huấn luyện viên phát hiện và chọn vào đội tuyển thể dục dụng cụ Hà Nội. “Ban đầu, bố mẹ em đồng ý vì muốn con có điều kiện rèn luyện thể lực và sức khỏe. Không ngờ, em có thể gắn bó với thể thao suốt một hành trình dài”, Thư nhớ lại.

Thái Anh Thư là thủ khoa đầu ra của Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam. Ảnh: NVCC

Từ năm lớp 2 đến lớp 12, Thư theo học tại Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội. Ban ngày tập luyện, buổi tối, Thư cùng các bạn học văn hóa ngay tại ký túc xá. “Vì số lượng học sinh ít, chúng em phải học ghép lớp, có khi học tại bàn gấp ngay trên giường ký túc xá. Việc học thường kết thúc lúc 21h30”, Thư nhớ lại.

Có thời điểm phải đi thi đấu hay tập huấn ở trong và ngoài nước, Thư cùng các bạn được thầy cô tạo điều kiện cho học và làm bài kiểm tra bù sau. Dù lịch trình học và tập luyện dày đặc nhưng theo Thư, chính môi trường khắc nghiệt ấy đã rèn cho em tính kỷ luật, sự kiên trì.

Đến năm 2010, vì bộ môn thể dục dụng cụ có một vài thay đổi, huấn luyện viên môn nhảy cầu liên hệ với bố mẹ Thư, mong muốn em và anh trai ruột chuyển sang bộ môn này do cả hai đã có nền tảng kỹ thuật lẫn thể lực. Gia đình Thư đồng ý, tuy nhiên, đến năm lớp 7, Thư lại tiếp tục rẽ hướng sang bộ môn lặn.

Suốt quãng thời gian học tập tại Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội, nữ sinh từng tham gia giải thể dục dụng cụ trẻ quốc gia, giải bơi, lặn vô địch các nhóm tuổi quốc gia…

Anh Thư bắt đầu “bén duyên” với con đường thể thao từ lớp 2. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, đến lớp 11, nhận thấy con đường vận động viên có nhiều “chông gai”, trong khi bản thân có khả năng tiếp thu tốt, Thư chuyển hướng theo đuổi con đường học hành. Ngành học em mong muốn theo đuổi là y học cổ truyền.

Trong gia đình, ngoài Thư, 3 anh chị của em đều là vận động viên. Trong đó, 2 anh chị lớn là vận động viên bơi của đội tuyển bơi Hà Nội, anh trai thứ 3 là vận động viên nhảy cầu. Vì vậy, khi nghe quyết định của Thư, cả gia đình dù không phản đối nhưng có phần tiếc nuối.

Dẫu vậy, Thư kiên định với lựa chọn của mình dù biết việc chuyển hướng ở thời điểm sát kỳ thi THPT Quốc gia sẽ có nhiều rủi ro.

Từ hồ bơi đến giảng đường y khoa

Ở trường của Thư, phần lớn học sinh đều lựa chọn tổ hợp Khoa học xã hội để thuận lợi hơn cho việc thi THPT Quốc gia. Nữ sinh là trường hợp hiếm theo học khối Khoa học tự nhiên.

“Việc một mình một hướng như vậy sẽ rất vất vả. Thậm chí, thầy cô cũng khuyên em nên suy nghĩ lại vì lượng kiến thức và thời lượng dạy trên lớp quá ít để đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia. Thầy cô cảm thấy quyết định của em là mạo hiểm, không ai tin chắc em có thể thi đỗ, lại còn vào trường y”, Thư nhớ lại.

Giữa nhiều hoài nghi, nữ sinh cho hay vẫn cảm thấy may mắn vì luôn được hai thầy dạy Lý và dạy Hóa hỗ trợ, động viên. “Thầy nói với em rằng muốn đạt được điểm cao, trước hết cần nắm chắc chắn các nội dung cơ bản để không sai những câu dễ. Chính thầy đã định hướng cho em rất nhiều”, Thư nói.

Trong quá trình ôn tập, Thư liên hệ với các thầy cô bộ môn và được tạo điều kiện sắp xếp lịch trình tập luyện phù hợp, giúp em có thời gian đi học thêm và tự học nhiều hơn.

Nhờ sự nỗ lực, năm 2019, Thư trúng tuyển vào Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam với 22,8 điểm khối B00.

Đỗ vào ngành học yêu thích, trong suốt 6 năm, Anh Thư luôn giữ sự kỷ luật, kiên trì.

Việc học ngành y học cổ truyền vốn khó do vừa phải học kiến thức tây y, vừa học thêm lý luận âm dương, ngũ hành, huyệt châm cứu… Do đó, nữ sinh cho rằng điều quan trọng nhất là phải tập trung nghe giảng trên lớp và đọc lại sách để củng cố kiến thức khi về nhà.

Ngoài ra, việc đi lâm sàng cũng là khoảng thời gian hữu ích để sinh viên rèn nghề như làm quen các vị thuốc, nhớ vị trí huyệt hay thực hành trên bệnh nhân để có kinh nghiệm chẩn đoán chính xác và đưa ra lộ trình điều trị phù hợp.

Ngoài đạt các thành tích trong học tập, Thư còn tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa như thi Olympic tiếng Anh và đạt giải Ba khu vực miền Bắc, giành huy chương Vàng giải thể thao của Học viện; có chứng chỉ HSK3 tiếng Trung…

Nhìn bạn bè thời phổ thông vẫn kiên trì thi đấu, cống hiến cho thể thao nước nhà hoặc trở thành huấn luyện viên, Thư không cảm thấy nuối tiếc. “Em nghĩ rằng đó là nghề chọn người. Thể thao đã rèn cho em nhiều kỹ năng quý, nhưng con đường hiện tại em thấy đúng đắn và phù hợp với bản thân. Mong muốn của em là thi đỗ bác sĩ nội trú và có thể cống hiến cho ngành y học cổ truyền”, Thư chia sẻ.