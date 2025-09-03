Ông Phạm Ngọc Hồng, 75 tuổi, quê Phú Thọ (tỉnh Vĩnh Phúc trước đây), vừa nhận bằng bác sĩ loại Giỏi tại Trường Đại học Hòa Bình với GPA đạt 3.28/4. Tốt nghiệp đại học ở tuổi ngoài 70, nhưng ông Hồng cho biết “tuổi tác không phải rào cản để bản thân ngừng học và phấn đấu”.

Tính đến nay, ông đã sở hữu 3 tấm bằng đại học chính quy, đều liên quan đến ngành y dược. Trong đó, năm 62 tuổi, ông nhận bằng tốt nghiệp đại học đầu tiên là ngành Điều dưỡng tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Đến khi 68 tuổi, ông lại nhận bằng cử nhân Dược học tại Trường Đại học Thành Đô. Tháng 8 vừa qua, ông tiếp tục tốt nghiệp ngành Y học cổ truyền của Trường Đại học Hòa Bình.

“Với nghề y, học không bao giờ là đủ. Chỉ đi học mới có thêm tri thức, kinh nghiệm”, ông nói.

Ông Phạm Ngọc Hồng trong lễ nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: Ngọc Trang

Ông Hồng hiện sống ở Hà Nội, có vợ từng là bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 109. Thời còn trẻ, ông rất muốn theo học ngành y nhưng gia đình nghèo, không có điều kiện để đi học. Sau đó, ông cùng đồng đội lên đường nhập ngũ. Khi trở về, dẫu phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh, ông vẫn luôn nhận thức việc học là quan trọng.

Làm việc trong lĩnh vực đông y nhiều năm, ông Hồng vẫn đau đáu về ước mơ thời trẻ. Vì thế, khi gần 60 tuổi, ông quyết tâm phải đi học trở lại.

“Ngành y vốn đặc biệt, phải dùng những nghiệp vụ để “chặn bàn tay thần chết”, giành sự sống cho người bệnh. Mỗi khi điều trị bệnh giúp bệnh nhân khỏi hoặc thuyên giảm, tôi lại cảm thấy hạnh phúc và sung sướng. Đó là lý do tôi muốn tiếp tục đi học”, ông Hồng nói.

Học ngành y vốn vất vả, nhưng ông Hồng cho hay, do đã học qua nhiều trường lớp, lại có kinh nghiệm thực tế nên việc học “không quá khó khăn”.

Theo học trong lớp vốn có nhiều bạn trẻ, ông được giao đảm nhiệm vai trò lớp phó học tập. Suốt 6 năm học tại trường y, điều khiến ông Hồng tự hào là bản thân luôn đi học đầy đủ nhất lớp, chỉ nghỉ duy nhất một buổi do vướng công việc riêng.

“Học cùng các bạn trẻ, tôi nhận thấy các bạn khá vui vẻ, nhưng cũng có nhược điểm như thích thì đi học, không thích thì nghỉ. Tôi cho rằng, khi đang theo học một chuyên ngành quan trọng như y, chỉ cần nghỉ học một buổi cũng là một lỗ hổng lớn về mặt kiến thức.

Hơn nữa, tôi cũng đã cao tuổi, quỹ thời gian không còn nhiều, do đó phải nỗ lực hết sức khi còn có thể. Tôi thường nói với các bạn trẻ rằng thế hệ chúng tôi cố gắng lắm mới được đi học. Các bạn giờ còn trẻ, nếu không chịu khó học, sau cũng không thể học được nữa”, ông nói.

Điều ông Hồng vui nhất khi tới giảng đường là có những bạn trẻ muốn bỏ học, nhưng nhìn thấy “cụ sinh viên ngoài 70 tuổi” như ông vẫn chịu khó đến lớp mỗi ngày, lại tiếp tục cố gắng học tập theo ông.

Ông Hồng nhận bằng tốt nghiệp ở tuổi 75. Ảnh: Ngọc Trang

Để kịp tích lũy và cập nhật kiến thức y khoa, từ nhiều năm nay, ông Hồng luôn giữ thói quen đọc sách hàng ngày để tổng hợp và trau dồi kiến thức. Mỗi ngày, ông thường đọc ít nhất 10 trang sách về chuyên môn để bản thân không bị lạc hậu.

“Tôi cho rằng một người bác sĩ phải có kiến thức, lý luận, nếu không khi làm nghề sẽ không được tôn trọng. Muốn làm nghề bắt buộc phải học hành bài bản. Trong quá trình này, tuổi tác không phải rào cản. Đó chỉ là lý do để chống chế cho bản thân không chịu cố gắng mà thôi”, ông nói.

Hành trình học tập của ông Hồng luôn được gia đình ủng hộ. Thậm chí, tinh thần “học tập suốt đời” của ông còn truyền thêm cảm hứng cho thế hệ con cháu. Con gái của ông Hồng đến nay cũng sở hữu 4 bằng đại học.

Hiện tại, ông Hồng mở một phòng khám đông y tại Hà Nội. Trước đó, ông cũng tham gia nhiều vai trò trong ngành như chủ nhiệm câu lạc bộ Lãnh đạo Đông y Hà Nội (giai đoạn 2012-2014), Chủ tịch Hội Đông y quận Tây Hồ (2010-2024) và hiện ông là Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Châm cứu Thăng Long Hà Nội.

Sau khi nhận tấm bằng bác sĩ Y học cổ truyền, ông Hồng dự định trong thời gian tới tiếp tục học thêm ngành Luật và sẽ học lên tiến sĩ.

Chia sẻ về dự định này, ông cho hay thế giới cần thầy thuốc để chữa bệnh, còn ngành luật sẽ bảo vệ quyền lợi cho con người. “Tôi lựa chọn học những ngành này vì thấy cần thiết cho cuộc sống. Việc học sẽ giúp tôi giải quyết công việc tốt hơn, cũng có thể giúp đỡ được nhiều người hơn”, ông nói.