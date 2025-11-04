Tòa án Quận tại Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 3/11 nhận định, với vai trò là người đứng đầu một trường tiểu học được chính phủ tài trợ, ông Henry Kwok đã lợi dụng lòng tin, tiếp tay cho gian lận thi cử. Hành động này làm tổn hại uy tín nhà trường và xói mòn niềm tin công chúng vào tính minh bạch của hệ thống giáo dục.

Theo cáo trạng, người đàn ông 52 tuổi này cố ý và liên tục phạm tội vì lợi ích tài chính, khiến vụ việc bị đánh giá nghiêm trọng hơn cả một số trường hợp quan chức cấp cao từng bị kết án vì không khai báo mối liên hệ lợi ích cá nhân với giới doanh nhân.

Cùng với bản án dành cho Kwok, người tình của ông, bà Pang Wing-han (49 tuổi), cũng bị tuyên 3 năm tù vì tội danh tương tự.

Rò rỉ đề thi cho trung tâm của người tình

Ông Kwok điều hành Trường Tak Sun - một trường công giáo dành cho nam sinh, có lịch sử 95 năm - từ năm 2013 đến khi bị Ủy ban Độc lập Chống tham nhũng (ICAC) bắt giữ vào tháng 6/2021.

Henry Kwok (thứ hai từ phải sang) đến Tòa án Quận để tham dự phiên điều trần trước đó. Ảnh: SCMP

Hồ sơ vụ án cho thấy, năm 2017, Kwok đã vay mẹ ông 420.000 đôla Hồng Kông (gần 1,4 tỷ đồng) để giúp người tình Pang mở trung tâm dạy thêm mang tên Diligence Learning Centre, đặt gần trường mình ở khu Jordan.

Tuy nhiên, ông Kwok đã không khai báo việc góp vốn cho trung tâm dạy thêm của người tình trong các hồ sơ kê khai nghĩa vụ minh bạch tài chính và lợi ích cá nhân mà nhà trường yêu cầu nộp hàng năm, giai đoạn 2017-2021.

Trong thời gian đó, ông Kwok nhiều lần chia sẻ đề thi và đáp án với bà Pang - người giữ vai trò giám đốc và cổ đông lớn nhất của trung tâm. Các đề này bao gồm cả bài kiểm tra dành cho học sinh lớp lớn, được dùng để xét tuyển vào các trường trung học công lập.

Vì vụ việc, Sở Giáo dục Hồng Kông đã hủy kết quả thi của học sinh lớp 5 Trường Tak Sun vào tháng 6/2021 do nghi ngờ 15 học sinh từng học tại trung tâm của bà Pang có thể đã được xem đề trước khi thi.

Thừa nhận có quan hệ tình cảm, nhưng phủ nhận lợi ích tài chính

Trong quá trình điều tra, ông Kwok thừa nhận có quan hệ tình cảm với bà Pang sau khi cuộc hôn nhân của ông rạn nứt. Ông nói mình “đã tự đẩy bản thân vào tình thế khó khăn” nhưng vẫn khẳng định không có lợi ích tài chính trong trung tâm dạy thêm, và không nghĩ số tiền đưa cho bà Pang cấu thành việc thiếu minh bạch tài chính.

Tòa bác lập luận bào chữa, khẳng định tính nghiêm trọng của vụ việc.

Theo South China Morning Post, luật sư bào chữa viện dẫn các vụ án nổi tiếng, cho rằng trường hợp của Kwok cũng chỉ là “không khai báo nghĩa vụ pháp lý” chứ không cố tình che giấu.

Tuy nhiên, Thẩm phán Adriana Noelle Tse Ching cho rằng vụ việc này nghiêm trọng hơn, vì Kwok cố ý vi phạm để trục lợi tài chính.

Bà nói, với cương vị hiệu trưởng, Kwok tiếp cận toàn bộ thông tin mật của nhà trường, và hành vi của ông “phản bội hoàn toàn lòng tin được giao phó”.

Tòa cũng bác bỏ so sánh vụ này với vụ một giáo viên luyện thi làm lộ đề thi đại học trên mạng, nhấn mạnh rằng hành động của Kwok thể hiện “mức độ tính toán và chuẩn bị cao, là sự phản bội nghiêm trọng lòng tin của xã hội”.

Từ giáo viên mẫu mực thành tội phạm giáo dục

Đội ngũ luật sư của Kwok xin tòa giảm nhẹ hình phạt, viện dẫn rằng ông từng có nhân thân tốt và nhiều đóng góp cho ngành giáo dục.

Tuy nhiên, thẩm phán bác bỏ, cho rằng hành vi của ông hoàn toàn trái ngược với hình ảnh “nhà giáo mẫu mực” mà phía bào chữa mô tả.

Bà Tse nói thêm, các hành vi phạm tội của Kwok đã bôi nhọ danh hiệu Giải thưởng Xuất sắc trong giảng dạy của Trưởng Đặc khu mà ông từng nhận năm 2011 vì những đóng góp cho giáo dục đạo đức và công dân.

Theo luật Hong Kong, tội lợi dụng chức vụ công có thể bị phạt tù tối đa 7 năm nếu xét xử tại Tòa án quận. (Hệ thống Tòa án Hồng Kông gồm bốn cấp: Tòa phúc thẩm cuối cùng - cấp cao nhất; Tòa án Thượng thẩm - gồm Tòa sơ thẩm và Tòa phúc thẩm; Tòa án quận - cấp trung gian; Các Tòa khu vực.