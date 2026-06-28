Ngày 26/6, tại một công trường ở Thành Đô (Trung Quốc), bà Trâu vẫn đội mũ bảo hộ, đeo găng tay và miệt mài với công việc quen thuộc: vác thép, vận chuyển vật liệu xây dựng.

Chỉ một ngày trước đó, con gái bà vừa nhận kết quả thi đại học với thành tích nằm trong top 5 thí sinh khối Lịch sử toàn tỉnh. Trong khi nhiều gia đình còn đang chìm trong niềm vui ăn mừng, bà đã trở lại công trường, tiếp tục gánh những thanh thép nặng hàng chục kg để mưu sinh, theo QQ.

Mỗi ngày, bà thức dậy từ 4h30 sáng, chuẩn bị đồ đạc rồi lặng lẽ rời nhà. Công việc của bà chủ yếu là vận chuyển ống thép và các phụ kiện xây dựng. Những thanh thép dài khoảng 6m, mỗi lần bà phải vác hai cây, tổng trọng lượng lên tới 70-80kg.

Dù công việc nặng nhọc và vất vả, bà vẫn kiên trì bám trụ bởi với bà, “làm ngày nào có tiền ngày đó”.

Người mẹ đơn thân tần tảo nuôi con gái thành tài khiến nhiều người khâm phục. Ảnh: QQ

Trước khi vào công trường, bà từng làm nhân viên vệ sinh, nhận thêm việc thủ công để trang trải cuộc sống. Khi con gái bước vào cấp hai, bà quyết định chuyển sang làm lao động xây dựng với mong muốn kiếm được nhiều tiền hơn để lo cho con ăn học.

Giữa môi trường làm việc chủ yếu là nam giới, hình ảnh một người phụ nữ gánh thép thường xuyên trở thành đề tài bàn tán. Thế nhưng bà chưa bao giờ bận tâm. Bà chỉ nhẹ nhàng nói: “Tôi kiếm tiền bằng sức lao động của mình, không có gì phải xấu hổ”.

Ngày 25/6, bà xin nghỉ làm để cùng con gái tra cứu điểm thi đại học. Khi kết quả hiện lên trên màn hình, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau và bật khóc. Con gái bà đạt thành tích xuất sắc, nằm trong top 5 thí sinh khối Lịch sử toàn tỉnh.

Trong khoảnh khắc ấy, cô gái nghẹn ngào nói với mẹ: “Mẹ ơi, con yêu mẹ”.

Nghe con nói, bà Trâu không giấu được xúc động. Bà chia sẻ: “Tôi chỉ nghĩ rằng mình đã khiến con vất vả, chịu nhiều áp lực học hành như vậy. Con không trách hay hận tôi là tôi mừng rồi”.

Nỗi lo ấy xuất phát từ chính cuộc đời nhiều thiệt thòi của bà. Vì gia đình quá khó khăn, bà phải nghỉ học từ năm lớp 1 do không có tiền đóng học phí. Sau đó, bà ở nhà làm ruộng, chăm em rồi trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Không có bằng cấp hay nghề nghiệp ổn định, bà chỉ còn cách dựa vào sức lao động để kiếm sống. Nhưng cũng chính đôi vai từng ngày gánh những thanh thép nặng nề ấy đã giúp con gái có cơ hội bước tới cánh cửa đại học.

Điều đặc biệt là trong suốt quá trình trưởng thành của con, bà chưa từng ép học thêm hay dùng đòn roi. Bà luôn nói với con: “Việc học là của con, con phải tự chịu trách nhiệm”.

Dù công việc bận rộn, bà cũng chưa từng bỏ lỡ một buổi họp phụ huynh nào. Người mẹ tâm sự: “Tôi có thể không hiểu hết giáo viên nói gì, nhưng tôi vẫn phải có mặt”.

Người phụ nữ chưa từng được học hành đầy đủ ấy đã dành cả cuộc đời để mở ra một con đường khác cho con gái. Bởi hơn ai hết, bà hiểu rằng tri thức có thể thay đổi số phận và giúp con có một tương lai tốt đẹp hơn.