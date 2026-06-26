Chi hàng trăm triệu cho con đi trại hè

Với Elizabeth Weprin, việc chi hàng tỷ đồng trong gần 10 năm để cho con gái tham gia trại hè tại Raquette Lake Camp ở vùng Adirondacks (Mỹ) được xem là hoàn toàn xứng đáng. Mỗi trại hè kéo dài khoảng 7 tuần, chi phí khởi điểm từ khoảng 17.450 USD mỗi trẻ (gần 460 triệu đồng).

Theo Weprin, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở các hoạt động ngoài trời hay việc con cái tạm rời xa thiết bị số, mà còn ở mạng lưới quan hệ mà các em xây dựng được từ sớm.

“Điểm quý giá nhất của các trại hè nội trú này chính là mạng lưới phụ huynh và cựu học viên mà bạn có thể kết nối. Thực tập, cơ hội nghề nghiệp, trải nghiệm… tất cả đều phụ thuộc vào việc bạn quen biết ai", cô chia sẻ.

Hai con gái của Weprin, Marlie (hiện 26 tuổi) và Allie (hiện 23 tuổi), đã trưởng thành và bước vào thị trường lao động, vẫn hưởng lợi từ những mối quan hệ hình thành từ thời tham gia trại hè, theo AOL.

Vợ chồng Elizabeth Weprin và 2 con gái. Ảnh: Elizabeth Weprin/Nypost

Không chỉ riêng gia đình Weprin, nhiều phụ huynh khác cũng sẵn sàng chi mạnh tay để con cái có một mùa hè “đẳng cấp”.

Rachael Braunschweiger Potash cho biết, cô chi hơn 40.000 USD (1 tỷ đồng) mỗi năm để gửi 2 con gái đến Camp Vega, trại hè chỉ dành cho nữ tại bang Maine.

Năm nay, Potash đưa các con từ Florida đến New York. Từ đây, các em cùng một nhóm bạn thuê máy bay riêng để bay thẳng tới trại hè.

Chi phí cho chuyến bay này không nằm trong khoản học phí khoảng 20.000 USD (526 triệu đồng) mỗi trẻ, nhưng là lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình có điều kiện khi cho con theo học tại các trại hè nội trú cao cấp.

“Tiền rồi sẽ đến và đi. Nhưng nếu phải chi cho một điều gì đó, tôi nghĩ trại hè là khoản đầu tư rất xứng đáng”, cô chia sẻ.

Tuy nhiên, những trải nghiệm đắt đỏ như vậy không dành cho số đông. Theo một nghiên cứu công bố vào tháng 5/2026, 24,6 triệu trẻ em, thiếu niên tại Mỹ mong muốn tham gia trại hè như con của Weprin hay Potash. Nhưng khoảng 38% gia đình cho rằng chi phí là rào cản lớn nhất.

Một số trại hè thậm chí có mức giá lên tới 4.500 USD (118 triệu đồng) mỗi tuần, như các trại hè ứng dụng công nghệ AI tại Hamptons.

Dù vậy, với nhiều phụ huynh giàu có, khoản chi lớn cho con cái được xem là sự đầu tư cho tương lai, không chỉ về kỹ năng sống mà còn về sự tự lập và khả năng kết nối xã hội.

“Tôi không lớn lên với trại hè nhưng chồng tôi thì có. Anh ấy luôn mong các con gái được trải nghiệm điều đó. Các con được học cách tự lập, tham gia các hoạt động như bơi lội, thể dục, nghệ thuật… Đó là những kỹ năng quan trọng trước khi bước vào đại học", Potash chia sẻ.

Rachael Braunschweiger Potash và các con chuẩn bị đi trại hè. Ảnh: Potash/AOL

Chịu chi để thể hiện "đẳng cấp"

Dù các trại hè áp dụng quy định mặc đồng phục, có in logo trong suốt thời gian tham gia, nhưng việc mang theo đồ dùng cá nhân vẫn trở thành một cách thể hiện đẳng cấp ngầm.

Con gái của Potash mang theo nhiều món đồ cá nhân thuộc các thương hiệu quen thuộc với giới trung lưu - thượng lưu Mỹ, từ sữa tắm Method Body Wash đến đồ ngủ của Brandy Melville, Eberjey hay Roller Rabbit.

Ngoài ra, Potash còn thuê dịch vụ đóng gói và vận chuyển hành lý cao cấp đưa đến tận trại hè.

Một số cửa hàng chuyên cung cấp đồ dùng trại hè cao cấp cho biết, họ luôn trong tình trạng quá tải vào mỗi mùa hè. Phụ huynh đặt lịch từ rất sớm để chuẩn bị đầy đủ cho con em mình. Từ chăn ga, quần áo đến đồ dùng cá nhân, tất cả đều được dán nhãn và cá nhân hóa.

Dani Cohen, mẹ 3 con, cho biết mỗi năm cô chi từ 1.500 đến 3.000 USD (40-80 triệu đồng) để chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho các con. Khoản mua sắm này chỉ là phần cộng thêm bên cạnh học phí trại hè hơn 15.000 USD mỗi trẻ (394 triệu đồng).

Với nhiều phụ huynh, đây là khoản đầu tư xứng đáng, không chỉ vì các hoạt động giải trí và giáo dục, mà còn vì những mối quan hệ gắn bó lâu dài mà con cái họ xây dựng được.

“Các con tôi có một tình bạn rất đặc biệt. Dù không học cùng trường hay sống cùng khu phố nhưng chúng luôn gắn bó, chia sẻ mọi khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời", Weprin chia sẻ.