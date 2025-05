Khoảng 7h30 ngày 28/4, Nguyễn Văn Bảo Trung đang đứng trong nhà ở ấp La Ghì (xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) thì bị ông Nguyễn Vĩnh Phúc dùng súng tự chế loại rulo bắn 1 phát vào đầu.

Sau khi gây án, ông Phúc đi bộ ra quốc lộ 54, cách nơi xảy ra sự việc khoảng 200m rồi dùng súng bắn vào đầu tự sát.

Qua xác minh ban đầu từ cơ quan công an, nguyên nhân của vụ nổ súng nói trên do mâu thuẫn trong xử lý vụ va chạm giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 giữa cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (con gái ông Phúc) với xe tải do Trung điều khiển làm cháu Trân tử vong.