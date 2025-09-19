Ngày 19/9, Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng cho biết, nhà trường đã trang trọng trao tấm bằng tốt nghiệp Kiến trúc sư đặc cách cho sinh viên Đỗ Thị Trà, người đã ra đi vì bạo bệnh khi ước mơ còn dang dở.

Sinh ra và lớn lên tại xã Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị), năm 2018, Đỗ Thị Trà nhập học Trường Đại học Bách khoa, nuôi dưỡng ước mơ trở thành kiến trúc sư. Theo kế hoạch, năm 2023, em sẽ cùng bạn bè khoác áo cử nhân trong ngày lễ tốt nghiệp.

Thế nhưng, căn bệnh suy thận quái ác đã gắn liền hành trình học tập của Trà với bệnh viện, với những lần chạy thận triền miên. Vì bệnh tật, em chưa kịp hoàn thành chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra – điều kiện bắt buộc để được công nhận tốt nghiệp.

TS. Huỳnh Phương Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (thứ 2 từ trái sang) cùng đại diện nhà trường trao tấm bằng tốt nghiệp đặc biệt với gia đình nữ sinh. Ảnh: G.X

Thầy Lê Phong Nguyên, giáo viên chủ nhiệm lớp 18 KT CLC, xúc động chia sẻ: "Dù mang bệnh nhưng Trà chưa bao giờ bỏ cuộc. Trên giường bệnh, em vẫn miệt mài ôn tập tiếng Anh để thi. Nhưng tháng 7/2024, em đã ra đi mãi mãi khi ước mơ còn dở dang”.

Trước lúc đi xa, Trà chỉ kịp gửi lại một tâm nguyện giản dị nếu không thể ở lại, em vẫn mong được nhận tấm bằng tốt nghiệp như bạn bè đồng khóa.

Hiểu được tâm nguyện ấy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách khoa đã quyết định đặc cách công nhận tốt nghiệp cho em. Trong khoảnh khắc trang trọng tại quê nhà, mẹ Trà run run thay con mặc áo cử nhân, đôi mắt đỏ hoe. Người cha đứng cạnh lặng người đi vì thương nhớ.

Khi TS. Huỳnh Phương Nam, Phó Hiệu trưởng nhà trường, trao tấm bằng tốt nghiệp cho gia đình, nhiều người không cầm được nước mắt.

Theo thầy Nguyên, trong lễ tốt nghiệp ngày 20/9 tới, tại ngôi trường nơi Trà từng gắn bó, tên của em sẽ được xướng lên đầu tiên – như một sự tri ân, ghi nhận về hành trình học tập và nghị lực mà em đã để lại.

“Em đã đi rồi... nhưng tâm nguyện của em đã thành. Thanh xuân rực rỡ ấy sẽ mãi được khắc ghi trong lòng tất cả những người ở lại”, thầy Nguyên nghẹn ngào.

Sáng 19/9, trên Fanpage chính thức, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng cũng gửi lời tiễn biệt đầy xúc động: “Ngủ yên nhé, Trà. Tấm bằng em hằng ước mơ nay đã về bên em. Em đã thực sự tốt nghiệp rồi…”.