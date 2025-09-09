Suốt 4 năm học tại Trường ĐH Ngoại thương, ở 47 môn học với 143 tín chỉ, Hoàng Thị Minh Hạnh (sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại, chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh, khóa 60) đều đạt điểm A. Điểm trung bình chung tích lũy em đạt 4.0/4.0. Cô bạn cũng đạt 8,9 điểm khóa luận tốt nghiệp.

Với kết quả này, nữ sinh quê Bắc Ninh trở thành thủ khoa toàn Trường ĐH Ngoại thương ở mùa tốt nghiệp năm 2025 (khóa 2021-2025).

Nữ sinh Hoàng Thị Minh Hạnh vừa trở thành thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Ngoại thương năm 2025 với tấm bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc với tất cả 143 tín chỉ toàn A.

Chia sẻ với VietNamNet, Hạnh cho hay, em rất vui vì những nỗ lực trong suốt quá trình học đại học đã được đền đáp xứng đáng. Nữ sinh cho rằng em cũng may mắn khi được gia đình, bạn bè và các thầy cô giúp đỡ trong quá trình học tập để có được kết quả hôm nay.

“Em rất biết ơn các thầy cô đã tạo điều kiện, giúp đỡ và cả sự đồng hành của các bạn. Ở Trường ĐH Ngoại thương, có nhiều môn học yêu cầu làm việc nhóm. Nếu không có những người bạn đồng chí hướng, trách nhiệm, kết quả chắc chắn sẽ không được như hôm nay”, nữ sinh nói.

Là người không thích gò mình trong khuôn khổ, 4 năm trước, Hạnh chọn đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Ngoại thương vì muốn được học tập dưới một môi trường năng động, có nhiều cơ hội trải nghiệm.

Để đạt được kết quả ngày hôm nay, Hạnh cho rằng bản thân không có bí quyết hay cách học quá khác biệt so với các bạn.

Trước khi học bất cứ môn nào, nữ sinh sẽ tìm hiểu nội dung giáo trình môn đó và hỏi các anh chị khóa trên về tài liệu nên tham khảo để đọc trước...

“Như vậy, đến khi thực sự học trên lớp, em sẽ không thấy bị động. Với cách này, em cũng có thêm thời gian để hỏi thầy cô những phần mình chưa hiểu. Trên lớp, em tích cực phát biểu, nêu ý kiến để tương tác với giảng viên, qua đó vừa hiểu rõ bài hơn vừa giành được điểm cộng tích lũy”, Hạnh chia sẻ về các yếu tố giúp em đạt điểm trung bình các môn học cao.

Ở Trường ĐH Ngoại thương, nhiều môn học phải làm việc nhóm. Hạnh cho rằng việc có những nhóm bạn cùng chung định hướng học tập rất quan trọng. Nữ sinh gắn bó với một nhóm bạn đều có tinh thần trách nhiệm cao và thường lĩnh xướng vị trí leader (trưởng nhóm - PV). “Để nhóm có được điểm số tối ưu, em thường phân chia công việc cho các thành viên theo sở trường, điểm mạnh của từng người”, nữ sinh nói.

Việc từng là “dân chuyên Anh” cũng là một lợi thế và giúp ích khá nhiều cho Hạnh trong quá trình học tại Trường ĐH Ngoại thương theo chương trình bằng tiếng Anh. “Có nền tảng tiếng Anh, em thuận lợi hơn trong việc tiếp nhận thông tin và tiếp thu kiến thức. Khả năng tìm kiếm thông tin cũng được đa dạng hơn. Tuy nhiên, tiếng Anh không phải là tất cả, điều quan trọng là phải rèn giũa tư duy tổng hợp, phân tích từ nhiều luồng kiến thức, để chúng ta biến chúng thành những hiểu biết của riêng mình”, Hạnh chia sẻ.

Ảnh: NVCC.

Kết quả, Minh Hạnh từng giành học bổng khuyến khích học tập của trường cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong 5 học kỳ. Cô bạn đạt IELTS 8.0.

Nữ sinh cũng tham gia nghiên cứu khoa học từ năm thứ ba, tập trung vào lĩnh vực thương mại điện tử. Minh Hạnh là tác giả của 2 bài báo khoa học (1 bài đăng trên Tạp chí Công thương, 1 bài đăng ở tạp chí của trường). Em từng đạt giải Ba ở cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2023-2024.

Sau hành trình đại học, Hạnh cho rằng những điều bản thân học được nhiều nhất là kỹ năng quản lý, dẫn dắt tốt hơn; cải thiện khả năng đọc chọn lọc, tư duy logic; kỹ năng giao tiếp, thuyết phục người đối diện...

Không chỉ học giỏi, cô bạn còn là lớp phó lớp hành chính Anh 1 của Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại. Nữ sinh còn tham gia lĩnh xướng nhiều vị trí trưởng ban, trưởng nhóm của các câu lạc bộ trong trường, như: Trưởng ban chuyên môn Câu lạc bộ Tiếng Anh EC-FTU; Trưởng ban dịch thuật dự án ResuMe năm 2022; Trưởng ban nội dung dự án LIT Gang (Powered by BITU) nhiệm kỳ 2022-2023...

Hạnh cho rằng tấm bằng xuất sắc của Trường ĐH Ngoại thương với bảng điểm toàn A là nền tảng tốt để em bước vào môi trường việc làm. Song môi trường học tập, học thuật rất khác với môi trường làm việc. Chính vì vậy, em không chủ quan mà tiếp tục giữ vững tinh thần học hỏi và nỗ lực ở những bước đường tiếp theo.

Hiện nay, Minh Hạnh đã trúng tuyển vào một công ty nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam ở mảng Logistics về xuất khẩu, với mức thu nhập hấp dẫn.