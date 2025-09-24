MS 2025.257

Những ngày đầu thu, chúng tôi tìm đến dãy nhà trọ Bệnh viện K3 Tân Triều thăm chị Phương theo lá thư khẩn cầu của gia đình gửi về Tòa soạn. Trong căn phòng nhỏ chật hẹp ấy, những ngày vừa qua người mẹ trẻ đang phải gồng mình chống chọi với những cơn đau quặn nhói tim gan. Cơ thể chị lúc này chỉ còn da bọc xương, vỏn vẹn 30kg. Căn bệnh ung thư cổ tử cung thể hiếm gặp đang từng ngày đe dọa đến tính mạng của người mẹ trẻ.

Theo gia đình, đầu năm 2024, chị Phương bắt đầu có dấu hiệu sức khỏe suy yếu, ra máu bất thường ở tử cung. Sau khi thăm khám tại bệnh viện tuyến tỉnh, chị được bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung thể hiếm và chuyển gấp xuống Bệnh viện K3 Tân Triều (Hà Nội) để điều trị.

Đến nay, chị Phương đã trải qua 2 đợt hóa chất và 3 mũi xạ trị. Do bệnh ở thể phức tạp, hiếm gặp, quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế với chi phí vô cùng tốn kém.

Hiện tại, sức khỏe chị Phương suy kiệt nghiêm trọng, cơ thể chỉ còn 30kg, thường xuyên phải gồng mình chịu những cơn đau quặn thắt.

Mắc căn bệnh ung thể hiếm gặp, sức khỏe chị Phương ngày càng suy kiệt nghiêm trọng.

Trước khi mắc bệnh, chị Phương làm công nhân bao bì, còn chồng là anh Đào Trung Tú làm nghề lái xe thuê. Dù thu nhập không cao, nhưng vợ chồng cũng đủ trang trải cuộc sống và nuôi hai con nhỏ ăn học.

Từ khi chị Phương lâm bệnh, gia đình phải vay mượn khắp nơi, đến nay số nợ đã vượt quá 400 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Liên (mẹ ruột chị Phương) nghẹn ngào cho biết: “Giờ ở nhà, một mình chồng nó phải gánh vác chi phí chữa bệnh cho vợ. Nợ nần ngày một chồng chất, giờ chẳng còn vay mượn được ai nữa. Tôi sợ cứ điều trị tốn kém thế này thì gia đình chắc phải bán cả nhà. Mà bán nhà đi rồi, các cháu biết ở đâu?”.

Từ ngày chị Phương mắc bệnh, bà Liên luôn đồng hành chăm sóc cho con gái.

Trong thời gian điều trị, mẹ con chị thường phải xin cơm từ thiện tại bệnh viện, còn chỗ trọ cũng chỉ dám thuê phòng nhỏ nhất để tiết kiệm chi phí.

Hai con của chị Phương, cháu Đào Trung Tuấn (9 tuổi) và Đào Ánh Dương (7 tuổi), ngày đêm cầu mong mẹ vượt qua bạo bệnh để trở về đoàn tụ cùng gia đình.

“Các cháu thương mẹ lắm, luôn động viên mẹ cố gắng chữa bệnh. Mỗi lần nghe các con gọi điện, tôi lại không cầm được nước mắt nhưng vẫn phải cố gắng nói cười vui vẻ, không để các con buồn. Tôi sợ nhất điều không lành xảy đến thì các con tôi lại phải mô côi mẹ quá sớm”, chị Phương khóc nghẹn.

Ông Chu Văn Bọc – Tổ trưởng tổ dân phố Như Kiều, cho biết, gia đình chị Trương Thị Phương vốn đã rất khó khăn, nay chị lại mắc thêm bệnh hiểm nghèo nữa, chi phí điều trị quá lớn khiến gia đình nợ nần kiệt quệ.

Tình cảnh của chị Phương lúc này đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ

Hiện tại, gia đình chị Phương đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm để vượt qua giai đoạn khó khăn này, giành lại sự sống cho người mẹ trẻ và mang lại hy vọng cho hai cháu nhỏ còn thơ dại.