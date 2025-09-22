MS 2025.255

Ngoài hành lang Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), ông Sính Sến Bó (SN 1970, quê xã Thắng Mố, tỉnh Tuyên Quang) liên tục chạy đi chạy lại giữa hai phòng bệnh – lúc ở Khoa Khám bệnh, khi lại sang Khoa Gây mê – để theo dõi tình trạng của hai con là Sính Mí Chính (SN 2005) và Sính Thị Chai (SN 2008). Cả hai đều đang thập tử nhất sinh.

Em Sinh Mí Chính bi tai nạn giao thông đa chấn thương phải thở máy. Em Sính Thị Chai cũng bị đa chấn thương nặng, đang thở máy.

Hai anh em Chính và Chai làm công nhân ở Bắc Giang. Ngày 29/8, được nghỉ lễ 2/9, các em tranh thủ về quê thăm nhà. Trên đường đi, tai nạn nghiệt ngã đã xảy ra.

Ban đầu, các em được cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Giang, nhưng do thương tích quá nặng nên gia đình xin chuyển gấp lên Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, bác sĩ xác định: Chính bị xuất huyết dưới nhện, dập não, vỡ xương thái dương, tràn máu – tràn khí màng phổi, gãy nhiều xương sườn, chấn thương lách. Còn Chai chấn thương tầng sinh môn phức tạp, vỡ tạng rỗng, vỡ xương chậu, gãy kín xương đùi và gãy hở cẳng chân trái.

Cùng lúc hai con gặp nạn, ông Bó một mình tất tả trong bệnh viện, vừa chăm sóc vừa xoay xở tiền bạc để cứu con.

Cùng lúc cả hai con đều bị tai nạn nguy kịch khiến gia đình Bó lâm vào cảnh khốn khó, không còn cách xoay xở để cứu các con.

Ông bần thần chia sẻ: “Từ lúc các con bị nạn, phía gây tai nạn chỉ hỗ trợ vỏn vẹn 10 triệu đồng. Tôi chạy vạy vay mượn khắp nơi mới được 40 triệu đồng để nộp viện phí, nhưng giờ số tiền ấy cũng đã cạn sạch, trong khi tính mạng của các con vẫn còn mong manh”.

Gia đình ông Bó đông người, kinh tế chỉ dựa vào nương rẫy với ít lúa, ngô, khoai, sắn. Dù ông làm lụng vất vả, cuộc sống vẫn thiếu trước hụt sau. Vì thương cha mẹ, Chính và Chai sớm rời quê đi làm thuê, kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Đứng ngoài hành lang bệnh viện, người cha nghẹn ngào: “Điều mong mỏi duy nhất của tôi lúc này là cứu các con thoát khỏi nguy kịch. Bác sĩ nói, nếu giữ được tính mạng thì việc điều trị sau này còn kéo dài và rất tốn kém. Nhưng gia đình tôi đã hết sạch tiền, thật sự không biết xoay xở ra sao…”.

Theo Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức: hai bệnh nhân Sính Mí Chính và Sính Thị Chai là anh em ruột, cùng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, hiện vẫn đang thở máy. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, thu nhập bấp bênh.

Sự sống của hai anh em Sính Mí Chính và Sính Thị Chai lúc này đang rất mong manh, trong khi gia đình đã hoàn toàn kiệt quệ, không còn khả năng xoay xở. Mỗi tấm lòng sẻ chia, mỗi sự hỗ trợ dù nhỏ bé cũng sẽ là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm hy vọng để hai em vượt qua cơn nguy kịch, giúp người cha nghèo có thêm niềm tin giữ lại sự sống cho các con.