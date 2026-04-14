Tôi đang trong quá trình học lái xe để thi bằng và bắt đầu nghĩ đến chuyện sẽ mua chiếc ô tô để chủ động trong việc học, bổ túc tay lái. Trong lúc tìm hiểu, tôi thấy ngày càng nhiều người chuyển sang dùng ô tô điện vì chi phí vận hành thấp, xe êm và có nhiều tính năng hỗ trợ.

Tuy nhiên, điều khiến tôi băn khoăn là liệu người mới như tôi có nên làm quen với ô tô điện ngay từ đầu hay không. So với xe truyền thống, cách vận hành xe điện có một số khác biệt, như phản ứng chân ga nhạy hơn hay cơ chế giảm tốc khi nhả ga. Tôi lo rằng nếu chỉ quen với kiểu lái này, khi cần chuyển sang các loại xe khác sẽ gặp lúng túng.

Người mới học lái có nên chọn ô tô điện ngay từ đầu? Ảnh minh họa.

Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng ô tô điện dễ làm quen hơn, đặc biệt với người mới, vì thao tác đơn giản và ít gây áp lực khi di chuyển trong đô thị đông đúc. Một số người bạn của tôi thậm chí khuyên nên học và sử dụng luôn xe điện để “đi một đường”, tránh phải thích nghi nhiều lần.

Hiện tại, tôi vẫn chưa có nhiều trải nghiệm thực tế nên khá phân vân. Không biết với người mới đang học lái như tôi, việc bắt đầu bằng ô tô điện có phải là lựa chọn hợp lý, hay nên làm quen với các dòng xe truyền thống trước rồi mới chuyển đổi?

Rất mong nhận được chia sẻ từ những người đã có kinh nghiệm để tôi có thêm góc nhìn trước khi đưa ra quyết định.

Đọc giả Lê Uyên (Hà Đông, Hà Nội)

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!