Tôi đang đứng trước quyết định đổi xe và thực sự phân vân giữa ô tô điện và xe xăng. Gần đây, tôi thấy nhiều người nói dùng xe điện tiết kiệm hơn rất nhiều, chủ yếu do chi phí sạc rẻ hơn đổ xăng. Nhưng khi tìm hiểu kỹ hơn, tôi lại thấy câu chuyện không đơn giản như vậy.

Một người bạn của tôi đang sử dụng xe ô tô điện cho biết tiền điện mỗi tháng đúng là thấp hơn tiền xăng trước đây. Tuy nhiên, anh cũng chia sẻ thêm rằng còn nhiều khoản chi khác cần tính đến như chi phí thuê pin (nếu có), hao mòn pin theo thời gian...

Chạy ô tô điện có thực sự “rẻ” hơn xe xăng khi tính đủ chi phí? Ảnh minh họa.

Trong khi đó, xe xăng tuy tốn nhiên liệu hơn, nhưng hệ thống trạm xăng phủ rộng, việc sử dụng thuận tiện và chi phí bảo dưỡng có vẻ “dễ đoán” hơn. Một số người lại nói xe điện ít hỏng vặt hơn nên về lâu dài vẫn có lợi.

Điều khiến tôi băn khoăn là nếu tính tổng thể: từ chi phí mua xe ban đầu, vận hành, bảo dưỡng, đến giá trị bán lại sau vài năm, thì liệu xe điện có thực sự rẻ hơn xe xăng hay không? Hay chỉ là tiết kiệm ở một phần nhưng lại phát sinh ở phần khác?

Tôi rất mong nhận được chia sẻ thực tế từ những người đang sử dụng cả hai loại xe. Nếu đặt trong điều kiện sử dụng phổ biến tại Việt Nam hiện nay, lựa chọn nào mới thực sự kinh tế về lâu dài?

Bạn đọc Hải Anh (Ecopark, Hưng Yên)

