Cồng chiêng đối với người Mường (Phú Thọ) không chỉ là một loại nhạc cụ mà còn là một "báu vật" thiêng liêng, gắn liền với mọi mặt của đời sống cộng đồng.

Âm thanh cồng chiêng có mặt trong hầu hết các nghi lễ quan trọng của vòng đời người (lễ sinh, lễ cưới, tang ma) và các lễ hội nông nghiệp, tín ngưỡng dân gian (lễ cúng đình, cúng mường, lễ hội cầu mưa). Tiếng chiêng được xem như phương tiện giao tiếp với thần linh, tổ tiên, để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, và sự bình an cho cộng đồng.

Cồng chiêng không chỉ là công cụ biểu diễn văn hóa, nó còn là biểu tượng cho quyền lực, sự giàu có và địa vị của gia đình, dòng họ trong xã hội Mường truyền thống.

Cồng chiêng người Mường có những đặc điểm riêng biệt so với cồng chiêng Tây Nguyên. Tại đây một dàn cồng chiêng thường bao gồm 12 chiếc (có thể ít hơn tùy điều kiện), mỗi chiếc có một kích thước và âm vực khác nhau. Đa số là chiêng núm, được làm bằng đồng. Núm chiêng là phần quan trọng nhất tạo nên âm thanh đặc trưng.

Người Mường chủ yếu sử dụng dùi bọc vải để đánh chiêng, tạo ra âm thanh trầm ấm, vang vọng, khác với cách đánh bằng dùi trần hoặc tay của một số dân tộc khác.

Các nghệ nhân thường ngồi hoặc đứng đánh chiêng, tạo thành một dàn nhạc với sự phân công rõ ràng cho từng chiếc chiêng, từ chiêng cái đến các chiêng con.

Âm điệu chiêng Mường mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên và cuộc sống lao động, phản ánh tâm tư tình cảm của bà con.

Riêng tỉnh Hòa Bình cũ hiện vẫn còn lưu giữ khoảng 10.000 chiếc chiêng, một số lượng lớn thể hiện sự trường tồn của di sản. Tuy nhiên, việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng trong bối cảnh hiện đại cũng gặp nhiều thách thức.

Các buổi trình diễn cồng chiêng là dịp để người dân trong bản, mường cùng nhau tụ họp, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và củng cố tình đoàn kết.

Đối với người Mường (Phú Thọ), cồng chiêng không đơn thuần là nhạc cụ. Đó là "báu vật", là sợi dây kết nối giữa con người với thần linh, tổ tiên; là thanh âm không thể thiếu trong mọi nghi lễ, từ lễ hội cầu mưa, Tết cơm mới cho đến các sự kiện trọng đại của đời sống.