Thông tin một gia đình phản ánh bị thu tới 21 triệu đồng cho quãng đường khoảng 200km khi thuê xe cấp cứu chở người bệnh từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang (nay được đổi tên là Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1) về Thái Nguyên đang gây bức xúc dư luận. Chị Tuyết, người phản ánh, cho biết, gia đình đã đề nghị bệnh viện hỗ trợ xe. Trong 21 triệu đồng phải trả có 4 triệu đồng cho bác sĩ đi cùng.

Độc giả bức xúc

Sau khi bài viết được chia sẻ rộng rãi, chị Tuyết cho biết tài xế đã chủ động liên hệ với gia đình và hoàn trả lại phần lớn (15 triệu đồng). Dù vậy, độc giả P.T cho rằng vẫn cần phải làm rõ vụ việc kể cả tài xế đã đem trả lại tiền.

"Cần tập trung vào quan hệ/hợp đồng giữa bệnh viện và tài xế, vì tôi biết một số bệnh viện làm khó người nhà bệnh nhân khi gọi xe cứu thương, cứ gọi xe ngoài là bị khó dễ đủ kiểu. Nếu có cán bộ, nhân viên nào của bệnh viện có phần trong khoản tiền thu vượt định mức thì cần phải chịu trách nhiệm", độc giả P.T đề nghị khi gửi phản hồi về VietNamNet.

Nhiều độc giả khác cũng bày tỏ việc xử lý tài xế là "đương nhiên", nếu xe của bệnh viện thì phải xử cả cá nhân liên quan của bệnh viện, điều tra xem số tiền 21 triệu đồng sẽ "ăn chia" như thế nào, với những ai...

Bệnh viện phải niêm yết công khai giá dịch vụ vận chuyển xe cấp cứu

Liên quan sự việc này, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Khuyến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (Hà Nội), cho biết có hai hình thức vận chuyển người bệnh bằng xe cứu thương của bệnh viện, gồm vận chuyển bệnh nhân theo chỉ định của bác sĩ và theo yêu cầu/nguyện vọng của người nhà/bệnh nhân. Trường hợp theo yêu cầu được hiểu là bệnh viện có thể điều trị được nhưng người nhà có nguyện vọng chuyển bệnh nhân sang cơ sở khác hoặc đưa về nhà và tự chịu trách nhiệm với nguyện vọng này.

Nếu chuyển viện theo y lệnh của bác sĩ, Nghị định 188/2025 có hiệu lực từ ngày 1/7 quy định các trường hợp tham gia BHYT sẽ được thanh toán BHYT. Trường hợp vận chuyển theo yêu cầu, các bệnh viện sẽ xây dựng khung giá dịch vụ dựa trên kết cấu giá (gồm giá nhiên liệu, hao mòn xe, có hay không có nhân viên y tế đi theo…).

Mỗi bệnh viện sẽ có các cách xây dựng giá khác nhau nhưng phải trong giới hạn trần theo quy định và buộc phải kê khai giá để Bộ Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bảng giá, không phải bệnh viện "muốn vẽ giá" là được.

Bệnh viện phải niêm yết công khai giá vận chuyển bằng xe cấp cứu.

Ví dụ, tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, dịch vụ vận chuyển bệnh nhân (theo yêu cầu) quãng đường dưới 5km không có nhân viên y tế đi cùng là 500.000 đồng; nếu có nhân viên y tế đi cùng là 600.000 đồng; với quãng đường từ 16-21km lần lượt là 800.000 đồng và 1 triệu đồng. Dịch vụ vận chuyển khoảng cách quãng đường từ 31-40km (đi Hà Nội) là 1,4 triệu đồng.

Bệnh viện Bạch Mai đang áp dụng bảng giá tạm thời dịch vụ vận chuyển người bệnh có chăm sóc y tế bằng xe ô tô cứu thương theo yêu cầu từ bệnh viện về địa phương hoặc chuyển tuyến giữa các cơ sở y tế.

Với quãng đường vận chuyển dưới 5km, bệnh viện thu giá cao nhất là 670.000 đồng, miễn phí nếu chuyển sang các bệnh viện sát cạnh như Tai mũi họng Trung ương, Da liễu Trung ương hay Lão khoa Trung ương.

Giá dịch vụ xe cứu thương cấp cứu tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân tới bệnh viện với khoảng cách quãng đường từ 31-50km là 1.150.000 đồng, quãng đường từ 51-100km là 1.600.000 đồng; nếu từ 101km trở lên, mỗi km cộng thêm 16.000 đồng.

Bảng giá dịch vụ vận chuyển của 3 bệnh viện: ĐK Vân Đình, Bạch Mai và Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí. Ảnh chụp màn hình

Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển - Uông Bí (Quảng Ninh) từ tháng 6/2022 cũng công khai bảng giá vận chuyển cứu thương chi tiết tới từng khu vực, xã/phường nội tỉnh và ngoại tỉnh.

Ví dụ, giá xe cứu thương đi Bệnh viện Mắt Trung ương (quãng đường 134km) có giá 3,16 triệu đồng; đi Bệnh viện E (Hà Nội) là 3,33 triệu đồng; đến trung tâm tỉnh Thanh Hóa (quãng đường 202km) là 4,63 triệu đồng; đến trung tâm tỉnh Thái Nguyên (quãng đường 150km) là 3,5 triệu đồng.

Bệnh viện lưu ý nếu địa điểm đến không nằm trong danh mục cụ thể thì phòng chuyên môn phải tham khảo về quãng đường để tính giá trước khi vận chuyển, mức tính theo lũy tiến quy định (như hình ảnh trên đây).

Về định mức xe ô tô cứu thương trong bệnh viện, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho hay việc này hiện thực hiện theo quy định trong Thông tư số 31/2024 của Bộ Y tế.

Theo đó, bệnh viện có dưới 50 giường bệnh chỉ có tối đa 1 xe cứu thương; Từ 50 đến dưới 100 giường bệnh: Tối đa 2 xe; Từ 100 đến dưới 200 giường: Tối đa 3 xe; Từ 200 đến dưới 300 giường: Tối đa 4 xe; Từ 300 giường bệnh trở lên, nếu cứ tăng thêm 150 giường thì được bổ sung định mức 1 xe.

Điều này có nghĩa là nếu bệnh viện khoảng 1.000 giường thì tối đa chỉ có 8 xe cứu thương theo định mức nhà nước. Con số này khá khiêm tốn so với nhu cầu của bệnh nhân.

Theo bác sĩ Cấp, bệnh nhân có quyền từ chối vận chuyển bằng xe cứu thương của bệnh viện, có thể lựa chọn tự thuê xe cứu thương do các đơn vị khác cung cấp. Đây là giao dịch dân sự, hai bên có thỏa thuận về giá cả và dịch vụ (có hay không có nhân viên y tế đi cùng xe, các thiết bị y tế khác) cũng như trách nhiệm đi kèm.

Để tránh việc "chặt chém" giá dịch vụ vận chuyển bệnh nhân theo yêu cầu, bệnh viện cần kê khai, niêm yết công khai giá dịch vụ vận chuyển để người bệnh, người nhà người bệnh dễ tiếp cận; đồng thời thực hiện đúng khung giá này.

Nếu có hiện tượng "chặt chém", theo bác sĩ Cấp, có thể do bệnh viện chưa xây dựng giá dịch vụ này; nếu có bảng giá rồi nhưng cố tình thu sai, người nào thu sai sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Với bệnh nhân, vị bác sĩ khuyến cáo cần theo dõi thông tin về bảng giá, thống nhất giá rõ ràng bao gồm các loại dịch vụ trước khi vận chuyển để tránh bị "chặt chém".