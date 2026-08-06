Chiều 6/8, Công an xã Ea Ktur (Đắk Lắk) cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bé gái khoảng 2 tháng tuổi bị bỏ rơi bên vệ đường. Hiện tại, cháu bé đã được đưa về trung tâm y tế để chờ người thân đến nhận lại.

Sức khỏe cháu bé đã ổn định. Ảnh. CACC

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, chị Nguyễn Thị Ch. (SN 1986, trú tại thôn 6, xã Ea Ktur) đi nhặt phế liệu từ khu vực chợ Trung Hòa đến chợ Hòa Thắng.

Khi đi đến khu đất trống thuộc thôn 3, xã Ea Ktur, chị Ch. phát hiện một bé gái khoảng 2 tháng tuổi được đặt trong giỏ nhựa, kèm theo mảnh giấy ghi nội dung: "Bé sinh ngày 9/6/2026, xin ai đó thấy bé nhận nuôi bé giúp mẹ bé, mẹ bé hết lòng cảm ơn".

Tờ giấy được cho là của người mẹ nhờ nuôi con giúp. Ảnh: TU

Theo cơ quan chức năng, cháu bé khỏe mạnh, bú tốt và không có vết thương trên cơ thể. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ea Ktur đã tiếp nhận và bố trí người trực tiếp chăm sóc cháu tại Trung tâm Y tế Cư Kuin.

Công an xã Ea Ktur thông báo để người thân của cháu bé biết và nhanh chóng liên hệ với UBND xã Ea Ktur làm các thủ tục nhận lại cháu theo quy định của pháp luật.