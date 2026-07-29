Ngày 29/7, trao đổi với VietNamNet, ông Lê Quốc Toàn, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết địa phương đang phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc xác minh, tìm người mẹ bỏ lại con gái sơ sinh tại Trung tâm Y tế Phú Quốc.

Cùng ngày, UBND đặc khu đã phát thông báo tìm cha, mẹ ruột của cháu bé.

Trung tâm Y tế Phú Quốc. Ảnh: H.D.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 17/7, một sản phụ đến Trung tâm Y tế Phú Quốc để sinh con. Người này khai tên là Nguyễn Thị Tuyết Đào, sinh năm 2007, ở khu phố Gành Dầu, đặc khu Phú Quốc.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định sản phụ không đủ điều kiện sinh thường nên chỉ định mổ lấy thai khẩn cấp. Ca phẫu thuật thành công, mẹ và bé được theo dõi, điều trị tại Khoa Sản.

Trong thời gian sản phụ ở cơ sở y tế, một phụ nữ khoảng 40 tuổi không rõ danh tính đi cùng để chăm sóc. Đến khoảng 9h ngày 22/7, sản phụ cùng người phụ nữ này bất ngờ rời khỏi cơ sở mà không thông báo với bác sĩ, bỏ lại bé gái sơ sinh mới 6 ngày tuổi.

Theo Trung tâm Y tế Phú Quốc, trong quá trình điều trị, đơn vị nhiều lần yêu cầu sản phụ cung cấp căn cước công dân và số điện thoại người thân nhưng người này không hợp tác.

Hiện bé gái khoảng 12 ngày tuổi, nặng khoảng 2,6kg, đang được điều trị tại Khoa Nhi của Trung tâm Y tế Phú Quốc. Cháu bé bú kém và bị nhiễm trùng sơ sinh nên được các y bác sĩ theo dõi, chăm sóc.

Theo thông báo của UBND đặc khu Phú Quốc, nếu cha hoặc mẹ ruột của cháu bé đến nhận con thì liên hệ UBND đặc khu để được giải quyết theo quy định. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày 28/7 đến hết ngày 4/8, nếu không có người đến nhận, UBND đặc khu sẽ thực hiện đăng ký khai sinh cho cháu bé và tiến hành các thủ tục liên quan để giải quyết việc chăm sóc, nuôi dưỡng cháu theo quy định của pháp luật.