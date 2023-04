Spider-Man: Across the Spider-Verse (Người Nhện: Du hành vũ trụ nhện) là phần 2 của bom tấn hoạt hình rất thành công năm 2018 Spider-Man: Into the Spider-Verse. Trailer thứ 2 vừa ra mắt đã đạt 148,6 triệu lượt xem chỉ trong vòng 24 giờ, vượt xa hai trailer của hai bom tấn siêu anh hùng vừa ra mắt khác là Guardians of the Galaxy vol. 3 (116,9 triệu) và The Flash (81,9 triệu).

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Người Nhện: Du hành vũ trụ nhện) còn là trailer thứ hai có lượng người xem cao nhất trong toàn bộ các phim Marvel, đánh bại nhiều siêu phẩm khác như: Doctor Strange in the Multiverse of Madness (121,6 triệu lượt xem), Thor: Love and Thunder (98,1 triệu), Black Panther: Wakanda Forever (84,8 triệu) và Ant-Man and the Wasp: Quantumania (83,8 triệu).

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Người Nhện: Du hành vũ trụ nhện) đã tạo nên cơn sốt khi hé lộ mối liên kết đến Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) và bộ ba Spider-Man của Tobey Maguire, Andrew Garfield lẫn Tom Holland. Nó đã đánh bại nhiều phim gần đây để trở thành trailer siêu anh hùng có lượt xem cao nhất trong năm 2023 tính đến thời điểm này.

Phim bắt đầu khi Miles Morales (Shameik Moore) tái hợp với Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) và khám phá Vũ trụ Nhện do Spider-Man 2099/Miguel O'Hara (Oscar Isaac) lập ra. Khi cả nhóm có sự mâu thuẫn về phương châm trở thành siêu anh hùng, Miles buộc phải đối đầu với vô số phiên bản Spider-Man còn lại để bảo vệ những gì mình tin tưởng.

Phần 1 của phim ra mắt năm 2018 đã thu về 384,3 triệu USD trên toàn cầu.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Người Nhện: Du hành vũ trụ nhện) có sự tham gia lồng tiếng của các diễn viên Oscar Isaac, Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Vélez, Issa Rae, Jason Schwartzman, Daniel Kaluuya... ra rạp toàn cầu từ 1/6.