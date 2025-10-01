Xuất hiện tại Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025 sáng 1/10, ông Phạm Văn Hát đại diện cho những nhà sáng chế không chuyên nói về hành trình đầy cảm hứng của mình.

“Đổi mới sáng tạo không chỉ khởi nguồn từ phòng thí nghiệm hiện đại, mà còn bắt đầu từ một người nông dân với mong muốn giản dị – giúp bà con đỡ vất vả hơn”, ông Phạm Văn Hát chia sẻ về hành trình sáng chế của mình.

Tự nhận “không phải nhà khoa học, chưa từng học đại học hay qua trường lớp cơ khí cơ bản”, người nông dân Hải Phòng này lại sở hữu bộ sưu tập hơn 40 sáng chế trong suốt 15 năm qua.

Những sáng chế của ông đều nhằm giải quyết nỗi trăn trở làm sao để giúp bà con đỡ vất vả hơn. Có thể kể đến robot đặt hạt, máy phun thuốc trừ sâu, máy gieo hạt, máy tẽ ngô non, máy xúc thóc...

Ông Phạm Văn Hát chia sẻ về hành trình sáng chế của mình tại Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025. Ảnh: Bộ KH&CN

Đặc biệt hơn, trong hai năm qua, ông Phạm Văn Hát sáng chế thành công thiết bị thoát hiểm cho nhà cao tầng. Ông cho biết, dù đã được 2 nước tiếp cận với mong muốn chuyển giao công nghệ, ông vẫn chưa đồng ý.

“Tôi muốn chứng minh với thế giới sản phẩm này do người Việt phát minh và người Việt đã sử dụng trước”, ông Phạm Văn Hát nói.

Hành trình sáng chế của ông bắt nguồn từ khi ông sang Israel làm thuê để kiếm tiền trả nợ và học hỏi thêm kinh nghiệm. Phải rải phân bằng tay trên hàng trăm hec-ta ruộng giữa trời nắng gắt, ông đã chế tạo máy rải phân gắn sau máy cày và được ông chủ đăng ký bản quyền, bán ra với giá hơn 4 tỷ đồng. Bản thân ông được thưởng “nóng” 10.000 USD và tăng lương gấp đôi.

Thành quả đầu tiên đã thắp lên đam mê sáng chế trong người nông dân sinh năm 1972. Ông quyết định trở về Việt Nam dù nhiều người nói “dại dột”.

Ông tự nhủ “chỉ khi làm chủ, tự sáng chế, mới thực sự giúp ích được cho bà con quê hương”. Chỉ 3 năm sau, ông đã trả xong nợ cũ bằng xưởng cơ khí nhỏ của mình.

Một số phát minh mà ông tâm đắc có thể kể đến robot đặt hạt giá 35 triệu đồng, thay thế sức lao động của 40 người, xuất khẩu sang 14 nước như Mỹ, Nhật Bản, Israel, Hàn Quốc; máy phun thuốc trừ sâu mất 2 năm nghiên cứu, giúp giảm nguy cơ ngộ độc và bệnh nghề nghiệp.

Với tiêu chí “Đơn giản – Hiệu quả – Giá rẻ – Bền bỉ”, các sản phẩm của ông Phạm Văn Hát có giá chỉ bằng 1/3, 1/10 sản phẩm ngoại nhập nhưng phù hợp với đồng ruộng Việt Nam.

Trước đó, phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đổi mới sáng tạo không phải của riêng ngành khoa học, công nghệ mà còn phải có sự tham gia của toàn xã hội và người dân.

Tổng Bí thư cho rằng khởi nguồn của đổi mới sáng tạo “là tinh thần dám nghĩ về những điều phi thường, dám làm những việc khó khăn nhất, dám gánh vác trách nhiệm trước nhân dân và lịch sử, dám đột phá để mở ra những con đường chưa có dấu chân người”.

Từ đó, Tổng Bí thư kêu gọi các tầng lớp không ngừng đổi mới sáng tạo trong công việc hằng ngày, đưa cả nước thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và biến thách thức thành cơ hội, biến ý tưởng thành giá trị, biến khát vọng thành hiện thực, đưa đất nước phát triển giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.