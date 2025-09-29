Tối muộn ngày 26/9, một vụ hỏa hoạn tại Trung tâm Tài nguyên Thông tin Quốc gia (NIRS) đã làm tê liệt hàng loạt dịch vụ công trực tuyến, trong đó bưu điện và sân bay chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ngay hôm sau.

Một người dân thực hiện cuộc gọi điện thoại trước một ki-ốt dịch vụ công tự động tại ga tàu điện ngầm ở Seoul khi dịch vụ bị gián đoạn vào ngày 27/9. Ảnh: Yonhap

Hệ thống trực tuyến của Korea Post – vốn cung cấp thông tin bưu chính cũng như các dịch vụ tài chính như tiết kiệm và bảo hiểm – bị ngưng trệ hoàn toàn.

Một người dùng mạng xã hội Blind lo lắng: “Tôi có một gói hàng từ nước ngoài về cuối tuần này, dự kiến tuần sau nhận. Tôi cần nó trước lễ Chuseok, liệu có kịp không?”.

Một khách hàng khác chia sẻ kiện hàng của mình đã đến trung tâm phân loại ở phía Đông Seoul từ 26/9 nhưng không có thêm cập nhật. Câu trả lời ngắn gọn: “Hệ thống máy tính đã ngừng. Không có gì được xử lý cả”.

Dịp Chuseok (Trung thu) sắp tới khiến tình hình thêm căng thẳng, khi nhu cầu gửi thực phẩm qua đường bưu điện tăng mạnh. Lượng bưu kiện Korea Post dự kiến xử lý tăng gần 5% so với năm ngoái, trung bình khoảng 1,6 triệu gói/ngày.

Một thông báo ghi “dịch vụ gián đoạn” được dán trên máy ATM Korea Post 365 tại Bưu điện Seodaemun ở Seoul hôm 28/9. Ảnh: Yonhap

Không chỉ thư tín, dịch vụ ngân hàng của Korea Post cũng gặp sự cố, khiến nhiều người không thể chuyển tiền hay truy cập tài khoản. Shin Bo-young, 35 tuổi, cần gửi tiền mừng cưới cho đồng nghiệp vào 27/9 nhưng phải nhờ người khác ứng hộ vì ứng dụng không hoạt động.

Hệ thống căn cước công dân điện tử cũng bị đóng băng, ảnh hưởng tới thủ tục nhập viện, làm thủ tục bay trong nước và nhiều dịch vụ cần xác minh danh tính khác.

Tổng công ty Cảng hàng không Hàn Quốc buộc phải khuyến cáo hành khách mang theo giấy tờ tùy thân bản gốc tại 14 sân bay nội địa. Một hành khách ở độ tuổi 60 chia sẻ: “Nếu con gái tôi không nhắc, tôi đã lỡ chuyến bay vì chỉ mang căn cước trên điện thoại”.

Các ki-ốt dịch vụ công ở nhiều quận huyện cũng đồng loạt ngưng hoạt động. Giới chuyên gia cảnh báo, nếu sự cố không được khắc phục trong ngày thứ Hai, tình trạng hỗn loạn quy mô lớn sẽ xảy ra.

Trước tình hình này, Thủ tướng Kim Min-seok đã yêu cầu các cơ quan tập trung khôi phục trước những dịch vụ thiết yếu, đặc biệt là chức năng tài chính và chuyển phát bưu kiện của Korea Post trong dịp Chuseok, cùng với các nền tảng được người dân dùng rộng rãi như Government24.

Một thông báo tạm ngừng dịch vụ được hiển thị trên trang web của Government24. Ảnh chụp màn hình

Government24 là hệ thống cho phép người dân xử lý hơn 870 loại giấy tờ hành chính trực tuyến, từ giấy chứng nhận cư trú đến nhiều thủ tục khác.

Ngoài ra, hàng loạt dịch vụ khác cũng bị đình trệ, trong đó có hệ thống kiến nghị trực tuyến của Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân, Bưu điện Internet của Bộ Khoa học – Công nghệ thông tin, cổng dịch vụ phúc lợi Bokjiro của Bộ Y tế – Phúc lợi và hệ thống công khai thông tin của Bộ Nội vụ và An toàn.

Việc nộp phạt vi phạm giao thông cũng không thể thực hiện do hệ thống tài chính tích hợp quốc gia D-Brain ngừng hoạt động.

Vụ cháy bắt đầu tối thứ Sáu tại trụ sở NIRS ở thành phố Daejeon và chỉ được dập tắt vào sáng sớm hôm sau. Gần như toàn bộ 384 pin lithium lưu trữ tại tầng 5 bị thiêu hủy.

Một người bị thương nhẹ, tổng cộng 647 hệ thống hành chính liên kết với trung tâm đã phải dừng hoạt động.

(Theo Korea Herald)