Theo quyết định do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng mới ký ban hành, Quỹ thưởng của Thủ đô (HANOI CAPITAL REWARD FUND) là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Quỹ được thành lập nhằm kịp thời tôn vinh, động viên, khuyến khích các tập thể, hộ gia đình, cá nhân trong nước và nước ngoài có thành tích, công lao đóng góp tiêu biểu, xuất sắc, đột phá trong sự nghiệp xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô. Sở Nội vụ Hà Nội được giao là cơ quan quản lý quỹ.

Theo quy định, quỹ có chức năng tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài chính của quỹ gồm nguồn ngân sách được trích từ nguồn tăng thu thuế, phí thực hiện hằng năm so với dự toán ngân sách thành phố và các nguồn tài chính hợp pháp khác do HĐND thành phố quyết định.

Quỹ thưởng của Thủ đô chỉ chi 1 lần cho 1 thành tích. Ảnh: Hoàng Hà

Nguồn kinh phí này được sử dụng để chi thưởng cho các tập thể, hộ gia đình, cá nhân trong nước và nước ngoài có thành tích và công lao đóng góp trong sự nghiệp xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô.

Theo Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ thưởng của Thủ đô, đối tượng được xem xét thưởng là các tập thể, hộ gia đình, cá nhân trong nước và ngoài nước có thành tích đặc biệt xuất sắc hoặc thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô.

Việc quản lý và sử dụng quỹ phải bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng mục đích, đúng nguồn, đúng đối tượng và đúng tiêu chuẩn, định mức chi theo quy định. Quỹ phải thực hiện hạch toán, kế toán, quyết toán, công khai và chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát theo quy định của pháp luật.

Quy chế cũng nêu rõ không sử dụng ngân sách của quỹ để chi cho hoạt động thường xuyên của cơ quan quản lý quỹ hoặc các khoản chi không liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của quỹ.

Đối với các khoản tài trợ, viện trợ, đóng góp cho quỹ (nếu có), việc tiếp nhận phải bảo đảm công khai, minh bạch, tự nguyện và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Một thành tích đủ điều kiện áp dụng nhiều chính sách thưởng chỉ được hưởng một mức thưởng cao nhất từ Quỹ thưởng của Thủ đô. Thành tích đã được sử dụng để hưởng chính sách khen thưởng khác của thành phố hoặc Trung ương sẽ không được thưởng trùng. Mỗi thành tích chỉ được thưởng một lần.

Việc xét thưởng được thực hiện trên cơ sở kết quả, sản phẩm, tác động thực tế, mức độ đóng góp, tính bền vững và khả năng lan tỏa đối với Thủ đô.

Không thưởng người có thành tích đang bị tranh chấp về quyền sở hữu

Theo quy chế, Hà Nội ưu tiên xét thưởng đối với các tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích, công lao đóng góp mang tính đột phá, góp phần giải quyết các vấn đề lớn, cấp bách và lâu dài của Thủ đô trên nhiều lĩnh vực.

Cụ thể là các lĩnh vực: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số, công nghiệp văn hóa, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, đô thị thông minh, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, hội nhập quốc tế và các lĩnh vực trọng tâm khác theo định hướng phát triển của Thủ đô từng thời kỳ.

Quy chế cũng quy định mức thưởng phải tương xứng với giá trị đóng góp, hiệu quả thực tiễn, tác động xã hội, mức độ lan tỏa và đóng góp đối với các mục tiêu phát triển chiến lược của Thủ đô; không thực hiện bình quân, cào bằng hoặc mang tính hình thức.

Không xét thưởng đối với các thành tích, đóng góp chưa được kiểm chứng; các thành tích đang có tranh chấp về quyền sở hữu, bản quyền tác giả hoặc quyền sở hữu trí tuệ; các trường hợp có hành vi gian dối trong kê khai, xác nhận, đề xuất hoặc thẩm định hồ sơ xét thưởng.

Những trường hợp đang trong thời gian thanh tra, kiểm tra, điều tra hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa được cơ quan có thẩm quyền kết luận cũng chưa được xem xét thưởng.

Theo quy định, người tham gia thẩm định, xét và đề xuất thưởng phải bảo đảm tính khách quan, độc lập; không được tham gia đánh giá đối với hồ sơ có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của bản thân, người thân hoặc tổ chức do mình quản lý, điều hành.

Việc trích lập, bổ sung nguồn cho quỹ thưởng được thực hiện trong phạm vi khả năng cân đối ngân sách thành phố sau khi bảo đảm các nhiệm vụ chi ngân sách, nghĩa vụ tài chính và các nguyên tắc xử lý tăng thu theo quy định của pháp luật.

Số dư của quỹ cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục quản lý, sử dụng chi thưởng.