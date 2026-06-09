Theo quy định mới, về nguyên tắc quản lý biên chế, Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo quản lý biên chế, quản lý số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện trách nhiệm quản lý biên chế, quản lý số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tổng biên chế của hệ thống chính trị được quyết định theo nhiệm kỳ 5 năm và khi cần thiết.

Nguyên tắc là giao chỉ tiêu biên chế, số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định trong tháng 10 hằng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, quy mô, tính chất quan trọng, yếu tố đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Việc này phải bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị...

Bộ Chính trị khuyến khích thực hiện cơ chế khoán biên chế gắn với khoán quỹ lương cho các cơ quan, đơn vị.

Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Đồng thời, Bộ Chính trị lưu ý chỉ thực hiện xem xét tăng chỉ tiêu biên chế khi được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức mới, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tăng quy mô, khối lượng công việc gắn với vị trí việc làm hoặc thiếu biên chế so với định mức quy định. Việc thực hiện giảm biên chế theo quy định hoặc khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định kết thúc hoạt động, giải thể tổ chức, giảm chức năng, nhiệm vụ, đơn vị sự nghiệp công lập tăng mức độ tự chủ tài chính.

Thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong quản lý biên chế

Quy định cũng nêu rõ về thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong công tác quản lý biên chế, gồm: Bộ Chính trị; Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế; các cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế; các cơ quan, tổ chức trực thuộc Trung ương, ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương.

Cụ thể, Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp và quy định về quản lý biên chế, quản lý số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Chính trị quyết định tổng biên chế và biên chế dự phòng của hệ thống chính trị theo nhiệm kỳ 5 năm và khi cần thiết; quyết định giao biên chế theo nhiệm kỳ 5 năm cho các cơ quan, tổ chức được giao thẩm quyền quản lý biên chế; chuyển chỉ tiêu biên chế công chức thành biên chế viên chức và ngược lại; quyết định cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng biên chế của tỉnh, thành ủy.

Ngoài ra, Bộ Chính trị giao thẩm quyền quản lý biên chế, quản lý số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập cho các cơ quan, tổ chức.

Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế tham mưu Bộ Chính trị về chủ trương, quy định, nhiệm vụ, giải pháp quản lý biên chế; quản lý số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tổng biên chế, biên chế dự phòng của hệ thống chính trị; cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng biên chế của tỉnh, thành ủy.

Ban chỉ đạo chỉ đạo việc triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp, quy định, quyết định của Bộ Chính trị về biên chế, số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ban thường vụ các tỉnh, thành ủy chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về quản lý, sử dụng biên chế, số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai giao biên chế, số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần.

Ban thường vụ các tỉnh, thành ủy điều chuyển biên chế giữa khối chính quyền và khối Đảng, đoàn thể ở địa phương bảo đảm không làm tăng tổng biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao; quản lý số người làm việc tại các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định.

Cùng với đó, Ban thường vụ các tỉnh, thành ủy báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định cơ chế đặc thù về giao, quản lý, sử dụng biên chế, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo chủ trương của Bộ Chính trị...